Harry Styles rompe il silenzio sulla morte di Liam Payne
Cosa ha detto Harry
Nel corso di una nuova intervista, Harry Styles ha rotto il silenzio sulla morte di Liam Payne, venuto a mancare nel 2024.
Le parole di Harry Styles
Esce oggi Kiss All the Time. Disco, Occasionally, il nuovo album di inediti di Harry Styles. Il progetto è stato anticipato dal singolo Aperture, che ha scalato le classifiche mondiali e in queste settimane ha fatto ballare e cantare tutti quanti. Nel mentre, proprio per promuovere questo ultimo lavoro, il cantante britannico sta rilasciando una serie di interviste e solo poche ore fa ha incontrato Zane Lowe di Apple Music.
Nel corso della chiacchierata, Harry Styles ha rotto il silenzio sulla morte di Liam Payne, venuto a mancare all’età di 31 anni nel 2024. I due, come è noto, sono stati membri della boyband One Direction e adesso, a distanza di un anno e mezzo dalla tragica scomparsa del cantante, la voce di As It Was ha parlato di come ha vissuto la morte del collega e amico. Queste le dichiarazioni di Harry, che in breve hanno fatto il giro del mondo:
«È sempre difficile perdere un amico, ma è ancora di più difficile perderne uno che ti assomiglia così tanto in così tanti modi. È stato un momento davvero importante per me, perché mi ha permesso di guardare alla mia vita e chiedermi: ‘Cosa voglio fare della mia vita? Come voglio vivere la mia vita?’. E penso che il modo migliore per onorare i propri amici che se ne vanno sia vivere al massimo».
Il commento di Harry sulla morte di Liam
E ancora, continuando a parlare della morte di Liam Payne, Harry Styles ha aggiunto:
«Credo che ci sia stato un periodo, dopo la sua morte, in cui ho faticato molto a riconoscere quanto sia strano che altre persone si approprino in qualche modo di parte del tuo dolore. Provo emozioni molto forti per la morte del mio amico. E poi, all’improvviso, mi sono reso conto che forse c’è un desiderio da parte degli altri che tu esprima in qualche modo ciò che provi altrimenti significa che non lo stai provando».
