Nel corso di una nuova intervista, Harry Styles ha rotto il silenzio sulla morte di Liam Payne, venuto a mancare nel 2024.

Le parole di Harry Styles

Esce oggi Kiss All the Time. Disco, Occasionally, il nuovo album di inediti di Harry Styles. Il progetto è stato anticipato dal singolo Aperture, che ha scalato le classifiche mondiali e in queste settimane ha fatto ballare e cantare tutti quanti. Nel mentre, proprio per promuovere questo ultimo lavoro, il cantante britannico sta rilasciando una serie di interviste e solo poche ore fa ha incontrato Zane Lowe di Apple Music.

Nel corso della chiacchierata, Harry Styles ha rotto il silenzio sulla morte di Liam Payne, venuto a mancare all’età di 31 anni nel 2024. I due, come è noto, sono stati membri della boyband One Direction e adesso, a distanza di un anno e mezzo dalla tragica scomparsa del cantante, la voce di As It Was ha parlato di come ha vissuto la morte del collega e amico. Queste le dichiarazioni di Harry, che in breve hanno fatto il giro del mondo:

«È sempre difficile perdere un amico, ma è ancora di più difficile perderne uno che ti assomiglia così tanto in così tanti modi. È stato un momento davvero importante per me, perché mi ha permesso di guardare alla mia vita e chiedermi: ‘Cosa voglio fare della mia vita? Come voglio vivere la mia vita?’. E penso che il modo migliore per onorare i propri amici che se ne vanno sia vivere al massimo».

E ancora, continuando a parlare della morte di Liam Payne, Harry Styles ha aggiunto:

«Credo che ci sia stato un periodo, dopo la sua morte, in cui ho faticato molto a riconoscere quanto sia strano che altre persone si approprino in qualche modo di parte del tuo dolore. Provo emozioni molto forti per la morte del mio amico. E poi, all’improvviso, mi sono reso conto che forse c’è un desiderio da parte degli altri che tu esprima in qualche modo ciò che provi altrimenti significa che non lo stai provando».

