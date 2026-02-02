Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it Cuori parte bene e batte il Milionario…

Cuori parte bene e batte il Milionario

Domenica 1 febbraio 2026 segna il ritorno vincente della fiction di Rai1: Cuori 3 debutta in prima serata con circa 2,9 milioni di spettatori e uno share intorno al 18%, imponendosi come titolo leader della serata. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo si ferma a poco meno di 2 milioni di spettatori, con uno share del 15,5%, confermandosi comunque un solido secondo ma senza riuscire a scalfire il nuovo capitolo della serie medical.

Nel resto del prime time, Italia1 con Le Iene raccoglie oltre 1,1 milioni di spettatori per uno share vicino al 9–10%, confermandosi alternativa forte sul pubblico giovane. Su Rai3 Report, dopo Report Lab e presentazione, si attesta su circa 1,5 milioni di spettatori con un dato attorno all’8,5%, continuando a essere un punto di riferimento per l’inchiesta domenicale. Rete4 con Fuori dal Coro viaggia appena sotto il 6%, La7 con Misery non deve morire si ferma all’1,6%, mentre Tv8 con Il giustiziere della notte resta intorno all’1,4%. Sul Nove Che Tempo Che Fa supera leggermente Report con circa 1,56 milioni di spettatori e un dato di share intorno all’8,6%, prima di proseguire con la parte Il Tavolo su cifre leggermente inferiori ma comunque rilevanti.

Access primetime e preserale

In access primetime la sfida tra game show è ancora una questione di decimali: su Rai1 Affari Tuoi raggruppa circa 4,7 milioni di spettatori con il 23,4%, mentre su Canale5 La Ruota della Fortuna, dopo il traino di Gira La Ruota, arriva a circa 4,67 milioni con il 23,2%. La fascia resta così sostanzialmente in parità, con De Martino che stavolta la spunta per un soffio su Scotti nella media minuto. Nel pre‑serale, invece, continua la leadership Rai: L’Eredità, preceduta da La Sfida dei 7, sfiora come di consueto i 5 milioni con uno share oltre il 25%, lasciando a Caduta Libera su Canale5 valori inferiori di diversi punti ma comunque competitivi sul target commerciale.

Daytime festivo e pomeriggio

Nel daytime mattutino di Rai1, Unomattina in Famiglia mantiene ottime performance in entrambe le parti, seguito da Check Up e A Sua Immagine, che si muovono su share medio‑alti, consolidando la vocazione di servizio pubblico della rete nella fascia festiva. All’interno di A Sua Immagine, la Santa Messa e l’Angelus realizzano dati sopra il 20%, mentre Linea Verde si conferma un pilastro della domenica attorno al 24% di share. Su Canale5, il mix informazione–magazine con TG5 Speciale e la proposta religiosa, seguito da Le Storie di Melaverde e Melaverde, permette all’ammiraglia Mediaset di presidiare con forza il pubblico familiare, con ascolti tra il 10% e quasi il 20%.

Nel pomeriggio, Rai1 affida come sempre la fascia a Domenica In e Da Noi… a Ruota Libera: il contenitore di Mara Venier si muove attorno al 16–17% di share, con circa 1,8–2 milioni di spettatori, confermandosi appuntamento tradizionale della domenica. Il talk di Francesca Fialdini, in coda, mantiene la rete su livelli comunque buoni, pur dovendo fronteggiare la forza dell’intrattenimento Mediaset. Su Canale5, dopo L’Arca di Noè, Amici vola sopra il 20% e trascina il successivo Verissimo, che nelle due parti si attesta tra il 17% e oltre il 18%, consolidando la leadership sul target giovane e commerciale nella fascia 14–18. Rai3 completa il quadro con In Mezz’Ora e Kilimangiaro, che confermano l’ottimo stato di salute del factual domenicale, con il programma di viaggi stabilmente oltre il 10%.

Bilancio della domenica

Il bilancio del 1 febbraio consegna dunque gli ascolti della domenica vinti da Cuori 3, che debutta attorno al 17,8% e batte Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo, fermo al 15,5%. Sul fronte dell’approfondimento, Che Tempo Che Fa e Report occupano la fascia 8–9%, mentre Le Iene presidiano il pubblico più giovane con quasi il 10%. In access, lo scontro Affari Tuoi–La Ruota della Fortuna vede De Martino spuntarla di poco (23,4% a 23,2%), ma è nel prime time seriale che Rai1 trova il vero colpo della serata, rilanciando la fiction del cuore e ribaltando gli equilibri rispetto al quiz di Canale5.

