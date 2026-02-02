Pare arrivare una decisione da parte di Mediaset in merito alla programmazione durante la settimana del Festival di Sanremo 2026. Cosa avrebbero deciso i vertici.

Mediaset sfiderà Sanremo 2026?

Tra poche settimane partita ufficialmente il Festival di Sanremo 2026 e tutto è pronto per la messa in onda della kermesse musicale. Da sempre la manifestazione è uno degli eventi più seguiti e discussi dell’anno e anche stavolta ne vedremo di belle. Le altre reti nel frattempo, per evitare lo scontro diretto con la gara canora, sono pronti a modificare la loro programmazione. Quello che però tutti si chiedono è: cosa farà Mediaset?

Come in molti sapranno, negli ultimi anni l’azienda ha decisa di non modificare i suoi palinsesti e di proseguire la regolare messa in onda delle sue trasmissioni, dal Grande Fratello a C’è Posta Per Te, che si è scontrato con la finale del Festival della canzone italiana. Quest’anno però pare che le cose possano cambiare.

Stando a quanto ha fatto sapere Santo Pirrotta nella newsletter di Vanity Fair, sarebbe stata suggellata la pace tra Rai e Mediaset. L’azienda infatti avrebbe deciso, secondo quanto riferito, di mettere in pausa le sue trasmissioni in favore del Festival di Sanremo 2026.

Pare dunque che Maria De Filippi non andrà in onda con C’è Posta Per Te. Confermata invece La Ruota della Fortuna, anche se non si esclude un possibile ridimensionamento delle puntate.

Il caso Carlo Conti

A mediare la pace tra Rai e Mediaset potrebbe essere stato anche lo stesso Carlo Conti. Solo poche ore fa infatti il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2026 è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, per un’intervista storica. Stando a quanto fa sapere Pirrotta, il presentatore avrebbe accettato l’invito della collega a titolo gratuito, gesto che avrebbe sancito la pace tra le due aziende.

Mediaset dunque sospenderà le sue trasmissioni nel corso della settimana della kermesse, per poi riprendere la sua normale programmazione subito dopo la finale del Festival.

