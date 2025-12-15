Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it

Il Milionario guida la domenica, Sarà Sanremo non decolla

Gli ascolti di domenica del 14 dicembre 2025 è stata vinta da Canale 5: in prima serata Chi Vuol Essere Milionario? ha conquistato circa 2,2 milioni di spettatori con il 19,7% di share, assicurandosi il primato pur con un risultato in leggero calo rispetto alle puntate precedenti. Su Rai1 lo speciale Sarà Sanremo si è fermato a circa 1,7 milioni di spettatori con il 12,3% di share, un dato nettamente inferiore alle aspettative per un evento legato alla selezione del Festival, che non è riuscito a trasformarsi in vero fenomeno di prime time.​

Sul fronte delle alternative, Rai3 con Report ha ottenuto 1.523.000 spettatori pari al 9,1% di share, confermandosi terza forza della serata e punto fermo dell’approfondimento investigativo della domenica. Sul Nove Che Tempo Che Fa ha brillato con 1.597.000 spettatori e il 9,6%, superando lo stesso Report e consolidandosi come appuntamento stabile di talk e intrattenimento di qualità. Italia1 con il varietà comico Zelig On si è attestata intorno al 5% di share, mentre Tv8 con il film Un biglietto per Natale ha raccolto circa 2,1% di share, posizionandosi nelle retrovie ma in linea con la media della rete.​

Access prime time

L’ago della bilancia è tornato a spostarsi verso Mediaset: La Ruota della Fortuna su Canale 5 ha interessato 4.868.000 spettatori con il 25,5% di share, staccando Affari Tuoi su Rai1, fermo a 4.381.000 spettatori e il 22,8%. Ai piedi del podio, Italia1 con NCIS – Unità Anticrimine ha raccolto 958.000 spettatori (5,1%) nel primo episodio e 930.000 spettatori (4,8%) nel secondo, mentre su La7 In Onda ha coinvolto 667.000 spettatori con il 3,4%, e su Rete4 4 di Sera Weekend si è diviso tra il 4,3% e il 3,1% nelle due parti.​

Daytime

Nel daytime pomeridiano, Rai1 ha proposto il tradizionale appuntamento con Domenica In e Da Noi… a Ruota Libera, che si sono mantenuti su valori in linea con la media di rete, confermando la forza del talk domenicale e del racconto leggero pre-serale. Canale 5 ha risposto con Amici, che stando alle elaborazioni successive ha superato i 3 milioni di spettatori nella somma lineare e non lineare, e con una buona tenuta dei film e dei programmi di intrattenimento del pomeriggio, a conferma del crescente peso della domenica Mediaset sul target giovane.​

Il quadro complessivo del 14 dicembre racconta quindi una domenica in cui Chi Vuol Essere Milionario? vince la serata con il 19,7%, Sarà Sanremo rimane indietro al 12,3% e la partita delle seconde linee premia Che Tempo Che Fa e Report, entrambi attorno al 9–10% di share. In access prime time la sfida tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi continua a sorridere a Canale 5, mentre il daytime resta equilibrato, con la domenica di Rai1 forte sui talk e quella di Canale 5 sempre più competitiva grazie ai brand consolidati del pomeriggio.​

