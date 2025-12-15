Ascolti tv 14 dicembre 2025, sfida tra Rai e Mediaset
Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it
Il Milionario guida la domenica, Sarà Sanremo non decolla
Gli ascolti di domenica del 14 dicembre 2025 è stata vinta da Canale 5: in prima serata Chi Vuol Essere Milionario? ha conquistato circa 2,2 milioni di spettatori con il 19,7% di share, assicurandosi il primato pur con un risultato in leggero calo rispetto alle puntate precedenti. Su Rai1 lo speciale Sarà Sanremo si è fermato a circa 1,7 milioni di spettatori con il 12,3% di share, un dato nettamente inferiore alle aspettative per un evento legato alla selezione del Festival, che non è riuscito a trasformarsi in vero fenomeno di prime time.
Sul fronte delle alternative, Rai3 con Report ha ottenuto 1.523.000 spettatori pari al 9,1% di share, confermandosi terza forza della serata e punto fermo dell’approfondimento investigativo della domenica. Sul Nove Che Tempo Che Fa ha brillato con 1.597.000 spettatori e il 9,6%, superando lo stesso Report e consolidandosi come appuntamento stabile di talk e intrattenimento di qualità. Italia1 con il varietà comico Zelig On si è attestata intorno al 5% di share, mentre Tv8 con il film Un biglietto per Natale ha raccolto circa 2,1% di share, posizionandosi nelle retrovie ma in linea con la media della rete.
Access prime time
L’ago della bilancia è tornato a spostarsi verso Mediaset: La Ruota della Fortuna su Canale 5 ha interessato 4.868.000 spettatori con il 25,5% di share, staccando Affari Tuoi su Rai1, fermo a 4.381.000 spettatori e il 22,8%. Ai piedi del podio, Italia1 con NCIS – Unità Anticrimine ha raccolto 958.000 spettatori (5,1%) nel primo episodio e 930.000 spettatori (4,8%) nel secondo, mentre su La7 In Onda ha coinvolto 667.000 spettatori con il 3,4%, e su Rete4 4 di Sera Weekend si è diviso tra il 4,3% e il 3,1% nelle due parti.
Daytime
Nel daytime pomeridiano, Rai1 ha proposto il tradizionale appuntamento con Domenica In e Da Noi… a Ruota Libera, che si sono mantenuti su valori in linea con la media di rete, confermando la forza del talk domenicale e del racconto leggero pre-serale. Canale 5 ha risposto con Amici, che stando alle elaborazioni successive ha superato i 3 milioni di spettatori nella somma lineare e non lineare, e con una buona tenuta dei film e dei programmi di intrattenimento del pomeriggio, a conferma del crescente peso della domenica Mediaset sul target giovane.
Il quadro complessivo del 14 dicembre racconta quindi una domenica in cui Chi Vuol Essere Milionario? vince la serata con il 19,7%, Sarà Sanremo rimane indietro al 12,3% e la partita delle seconde linee premia Che Tempo Che Fa e Report, entrambi attorno al 9–10% di share. In access prime time la sfida tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi continua a sorridere a Canale 5, mentre il daytime resta equilibrato, con la domenica di Rai1 forte sui talk e quella di Canale 5 sempre più competitiva grazie ai brand consolidati del pomeriggio.
