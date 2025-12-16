Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it

Gli ascolti di lunedì 15 dicembre 2025 sono ancora nel segno di Sandokan: la fiction di Rai1 conquista 4.282.000 spettatori con il 26,7% di share, dominando il prime time e confermandosi uno dei titoli più forti della stagione autunnale. Su Canale 5 la penultima puntata di Grande Fratello si ferma a 1.777.000 spettatori con il 15,4%, mantenendo una base fedele ma restando a oltre 11 punti di distanza dalla Tigre della Malesia. Tra le altre proposte spicca Rai3 con Lo Stato delle Cose, che cresce a 1.198.000 spettatori e l’8,1% e si conferma terza forza della serata, mentre Italia1 con Ambulance (770.000 spettatori, 5%) e Rete4 con Quarta Repubblica (546.000, 4,2%) presidiano le rispettive nicchie; La7 con La Torre di Babele si allinea al 4,2%, Tv8 con GialappaShow – Best Of si attesta al 3,1% e sul Nove Little Big Italy raggiunge il 2,2%.​

Primetime: Sandokan e talk

Il quadro del prime time fotografa un lunedì nettamente polarizzato tra la grande fiction popolare e il reality di lunga durata, con Sandokan che ruggisce in solitaria e il Grande Fratello costretto a rincorrere. Nel campo dell’approfondimento, Lo Stato delle Cose consolida il suo spazio informativo all’8,1%, mentre Quarta Repubblica e La Torre di Babele restano attorno al 4,2%, confermando la frammentazione dell’offerta talk sulle reti Rete4 e La7.​

Access primetime e preserale

In access prime time il duello fra giochi si accende come non mai: su Rai1 Cinque Minuti raccoglie 3.937.000 spettatori con il 19,6% e lancia Affari Tuoi, che arriva a 4.925.000 spettatori e il 23,4%, spinto anche dall’attesa per la fiction. Canale 5 risponde con Gira La Ruota della Fortuna (4.168.000 spettatori, 20,7%) e soprattutto con La Ruota della Fortuna, che guida la fascia con 5.175.000 spettatori e il 24,8%, mantenendo un leggero vantaggio numerico sull’eredità dei pacchi di Rai1 e confermandosi volano decisivo per il reality. Nel preserale, L’Eredità su Rai1 domina con 4.668.000 spettatori e il 27,6% (dopo La Sfida dei 7 al 23,9%), mentre su Canale 5 Caduta Libera si ferma a 2.729.000 spettatori con il 17,4%, sancendo un solco netto tra i due quiz, soprattutto sul pubblico più generalista.​

Daytime e analisi finale

Nel daytime di Rai1, La Volta Buona si mantiene al 15,4% (che sale al 17,3% negli ultimi minuti), Il Paradiso delle Signore conquista 1.540.000 spettatori con il 17,3% e Vita in Diretta chiude il pomeriggio con 2.151.000 spettatori e il 19,3%, consolidando una filiera di infotainment molto competitiva. Canale 5 risponde con un pomeriggio ad altissima resa: Beautiful (2.076.000 spettatori, 16,9%), Io Sono Farah (1.924.000, 16,6%), Forbidden Fruit (2.142.000, 19,1%), Uomini e Donne (2.391.000, 23,6%), La Forza di una Donna (2.135.000, 24,5%) e Amici (1.704.000, 19,1%), prima del doppio segmento di Dentro la Notizia tra il 18,8% e il 18%, disegnano un pomeriggio marcatamente Mediaset sul target commerciale.​

Nel complesso, il 15 dicembre consegna un lunedì dominato da Sandokan al 26,7%, con il Grande Fratello relegato al 15,4% e Lo Stato delle Cose che si ritaglia un ruolo da terzo polo all’8,1%, mentre la vera partita parallela si gioca fra i game: Affari Tuoi e L’Eredità da una parte, La Ruota della Fortuna e Caduta Libera dall’altra. L’equilibrio fra Rai e Mediaset passa così per l’asse access–preserale e per i brand storici del daytime, mentre in prime time la Tigre della Malesia continua a essere il riferimento assoluto del lunedì sera.

