Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it

Il giovedì 20 novembre 2025 è stato dominato dall’effetto Gerry Scotti: lo speciale La Ruota dei Campioni ha sfiorato i 5,9 milioni di spettatori con il 28% di share, seguito da La Ruota della Fortuna che ha mantenuto oltre 4 milioni e il 25,7%, trasformando Canale 5 in una vera “macchina da quiz” di prima serata. Su Rai1 il debutto di Un Professore 3 ha comunque convinto 3,5 milioni di spettatori e il 20%, confermando la tenuta della fiction di qualità anche in un contesto altamente competitivo.​

Nel resto del prime time, Rai2 con Ore 14 Sera si è ritagliata una piccola nicchia infotainment, mentre Rai3 con Splendida Cornice si è attestata attorno al 6%, segno di un pubblico fedele all’intrattenimento culturale. In area talk, Dritto e Rovescio su Rete4 e Piazzapulita su La7 si sono sfidati sul terreno dell’approfondimento politico, con un leggero vantaggio per La7, mentre film e titoli di intrattenimento su Italia1, Tv8 e Nove hanno completato la proposta con ascolti più contenuti.​

Access prime time

Rai1 ha difeso il campo con Affari Tuoi, che ha superato i 4,4 milioni con il 21%, preceduto da Cinque Minuti vicino ai 4 milioni, mentre su Canale 5 il traino di Gira La Ruota dei Campioni ha toccato oltre 4,6 milioni e il 22,6%, preparando al meglio l’exploit serale. La7 con Otto e Mezzo si è confermata riferimento del talk politico attorno all’8-9%, e Rai3 con Un Posto al Sole ha continuato a presidiare l’area soap di qualità.​

Nel preserale, L’Eredità su Rai1 ha guidato la fascia con quasi 4,6 milioni e il 27% di share, mentre Avanti un Altro su Canale 5 si è fermato poco sopra i 3,3 milioni e il 20,5%, mantenendo però una base di pubblico molto affezionata. A ruota, i TGR su Rai3 hanno superato i 2,2 milioni e il 12,8%, mentre su Rete4 La Promessa ha tenuto vicino al 5%, confermando la forza del filone soap anche a ridosso del prime time.​

Daytime, Pomeriggio e Seconda Serata

Nel daytime, Rai1 ha mantenuto un percorso solido con Storie Italiane, È Sempre Mezzogiorno, La Volta Buona, Il Paradiso delle Signore e Vita in Diretta, con share spesso tra il 15% e oltre il 20%. Canale 5 ha risposto con il pacchetto Beautiful, Forbidden Fruit, Uomini e Donne, La Forza di una Donna, Amici e gli spazi legati a Grande Fratello, con punte vicine al 24% per il dating di Maria De Filippi. Rai3 ha brillato con Geo sopra il 12%, mentre Rai2 e La7 hanno presidiato l’infotainment con Ore 14, BellaMa’, L’Aria che Tira e Tagadà.​

In seconda serata, Porta a Porta su Rai1 ha guidato l’approfondimento notturno, affiancato su Canale 5 da TG5 Notte e su Rai3 da TG3 Linea Notte, mentre Italia1 con il cinema d’azione e La7 con il TGLa7 Notte hanno completato l’offerta. Sul fronte informazione, le edizioni principali di TG1 e TG5 restano i perni serali sopra il 20% di share, seguite da TG3, TG2 e TGLa7, che presidiano pubblici più segmentati ma fedeli.​

Analisi Conclusiva

La fotografia del 20 novembre è quella di un “Gerry Scotti day” che spinge Mediaset in alto grazie al 28% de La Ruota dei Campioni, mentre Rai1 risponde con la credibilità di Un Professore 3 e con un daytime e preserale molto forti. La TV generalista continua così a vivere sull’asse quiz-evento, fiction di brand e infotainment, confermando quanto i grandi formati riconoscibili restino il vero motore degli ascolti.

