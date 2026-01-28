Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it Martedì 27 gennaio 2026 ha visto Rai1…

Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it

Martedì 27 gennaio 2026 ha visto Rai1 trionfare negli ascolti in prima serata con Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero a 2.539.000 spettatori (15.6%), fiction medica che emoziona con storie di eroi quotidiani e dilemmi etici. Canale5 replica con L’ultima volta che siamo stati bambini a 2.180.000 (15%), dramma toccante sull’infanzia che tiene banco in ex aequo. Italia1 eccelle con Coppa Italia – Fiorentina-Como 1.600.000 (8.3%), calcio che appassiona gli sportivi. Rai3 FarWest 715.000 (4.9%), Rete4 È Sempre Cartabianca 482.000 (4%), La7 DiMartedì 1.480.000 (9.5%) per approfondimenti.

Reti minori: Tv8 Christmas with a Crown 312.000 (1.7%), Nove Cash or Trash 576.000 (3.4%). Rai chiude al 36.1% prime time, Mediaset 38.87%, fiction e sport equilibrano. TV martedì intensa tra emozioni e passione calcistica.

Access primetime

La Ruota della Fortuna Canale5 domina 5.273.000 (25.2%) superando Affari Tuoi Rai1 4.973.000 (23.6%), Scorti batte De Martino. La7 Otto e Mezzo sale a 1.910.000 (9.1%), Rai3 Un Posto al Sole 1.445.000 (6.9%). Quiz e talk tengono alta la tensione pre-serale.

Preserale

L’Eredità Rai1 vola 4.911.000 (28.8%) contro Caduta Libera Canale5 2.598.000 (16.4%). Rai3 TGR 2.479.000 (14.3%), Nove Cash or Trash 776.000 (4.1%). Fascia rituale con premi irresistibili.

Daytime e Pomeriggio

Mattina Canale5 TG5 Mattina 24.6%, Rai1 TG1 23.2%, Unomattina 19%. Rai3 ReStart record 7%. Pomeriggio Uomini e Donne Canale5 2.467.000 (24.2%), La Forza di una Donna 2.230.000 (24.7%), Vita in Diretta Rai1 21.5%. Rai3 Geo 13%, Rete4 Nuzzi 14.3%. Soap e talk infiammano ore centrali.

Seconda Serata e Telegiornali

Seconda serata Porta a Porta Rai1 582.000 (10.2%), Canale5 X-Style 469.000 (8%). Italia1 Coppa Italia Live 598.000 (4.5%). Telegiornali TG1 serale 5.017.000 (26%), TG5 4.108.000 (20.9%). Chiusura informativa solida.

Analisi Conclusiva

Martedì 27 gennaio Rai1 vince fiction 15.6%, Canale5 access 25.2%. Daytime pomeridiano Canale5 leader 24.7%, Rai talk resistono. Equilibrio fiction-sport-talk evolve competitivamente.

