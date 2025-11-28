Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it

Giovedì 27 novembre 2025 la serata televisiva è stata nuovamente conquistata dai grandi format di Rai1 e Canale 5. Il terzo capitolo di Un Professore ha tenuto incollati 3.358.000 spettatori e ha raggiunto il 20% di share nella fascia tra le 21:49 e le 23:44, confermando la forza delle fiction nella programmazione autunnale e il consolidamento del pubblico per la serialità interpretata da Alessandro Gassmann. Su Canale 5, l’appuntamento speciale con La Ruota dei Campioni ha sfiorato i 4,7 milioni di spettatori e il 24,8% di share, superando l’opera della concorrenza e consacrando Gerry Scotti come re del prime time, in un torneo che mantiene altissimi i numeri e coinvolge fino alla seconda serata.​

Rai2 ha confermato il suo territorio infotainment con la nuova puntata di Ore 14 Sera (767.000 spettatori e 6,1%), mentre Italia1 ha puntato su cinema action con Die Hard – Un buon giorno per morire (717.000 spettatori, 3,9%). Splendida Cornice su Rai3 ha fatto registrare 871.000 e 5,4%, mentre i talk politici dividono la platea tra Rete4 (Dritto e Rovescio, 701.000 e 5,5%), La7 (Piazzapulita, 694.000 e 5,1%) e la partita di Europa League su Tv8 che si è affermata come proposta sportiva alternativa con 356.000 spettatori (1,8%), segno della varietà che scandisce il palinsesto del giovedì. Sul Nove, “Only Fun – Comico Show” ha radunato 324.000 spettatori con l’1,8%.​

Access prime time

La sfida dei giochi si rinnova: su Rai1 Affari Tuoi ha raccolto 4.750.000 spettatori e un ottimo 22,9%, mentre su Canale 5 la breve anticipazione con Gira La Ruota dei Campioni ha raggiunto 4.413.000 spettatori (22,1%), dimostrando la forza dei quiz come appuntamento irrinunciabile. La7 con Otto e Mezzo ha convinto 1.627.000 e il 7,9%, e Rai3 con Un Posto al Sole si è attestata a 1.443.000 e il 7%. Italia1 ha mantenuto il trend con i suoi titoli crime e seriali oltre 1,1 milioni in access.​

Nel preserale, L’Eredità conferma la supremazia Rai con 4.427.000 spettatori e il 26,3% di share, contro il 18,8% di Avanti un Altro su Canale 5 (2.989.000 spettatori), mentre su Rai3 i TGR continuano con 2.310.000 spettatori (13,6%), seguiti da “Blob” a 995.000 (5,3%). Le soap di Rete4 e le news continuano a essere costanti sulle fasce serali.​

Daytime

Il mattino si è aperto con 1mattina News e Unomattina sopra i 500.000 spettatori, mentre Storie Italiane ha radunato oltre 800.000 nella prima parte (19,4%). Canale 5 invece vola con Mattino Cinque, che tra prima e seconda parte supera costantemente il 25% di share (1.160.000 spettatori nella prima parte, 1.063.000 nella seconda), a conferma del grande successo del format condotto da Vecchi e Panicucci. Bene anche i dati delle soap “Forum” (1.372.000 e 20,4%), “La Promessa” e “Tempesta d’Amore” su Rete4.​

Nel pomeriggio, Rai1 con La Volta Buona si è mantenuta sulla soglia del 15-17% di share, Il Paradiso delle Signore ha centrato il 17,2%, mentre il segmento principale è quello di Vita in Diretta con 2.354.000 spettatori e 20,6%, sempre molto solido tra pubblico adulto e femminile. Canale 5 ha risposto con Uomini e Donne (2.320.000 spettatori e 23,6%), La Forza di una Donna (1.841.000 e 21,2%) e Amici (1.411.000 e 16,1%), tutti sopra la soglia del 16-23% di share, a dimostrazione della leadership pomeridiana della rete.​

Analisi Conclusiva

La serata di giovedì si divide tra il successo popolare di Gerry Scotti, che con i quiz porta Canale 5 a una leadership solida, e la fiction di Rai1 che continua a fidelizzare il pubblico più tradizionale. Il daytime resta equilibrato, con Vecchi e Panicucci in vetta al mattino, Rai solida negli approfondimenti, soap e talk pomeridiani che animano entrambi i fronti. Una TV generalista vivace, che in ogni fascia oraria rinnova la competizione tra innovazione e tradizione.

