Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it

Il martedì 25 novembre 2025 ha visto trionfare ancora una volta il cinema d’autore su Rai1: il film “C’è ancora domani” ha conquistato 3.869.000 spettatori, pari al 21,6% di share, confermandosi un vero fenomeno anche in chiaro dopo il successo al botteghino. Su Canale 5 la serie turca “La Notte nel Cuore” ha raccolto 2.276.000 telespettatori con il 15%, mantenendo una solida fetta di pubblico appassionata al melodramma, ma rimanendo comunque distante dalla proposta di Rai1.​

Le altre reti hanno giocato carte diverse: su Rai2 “Belve” ha interessato circa 1.176.000 spettatori con il 7,4%, confermandosi appuntamento forte per le interviste a cuore aperto. Italia1 con “Le Iene” ha totalizzato 1.092.000 spettatori e l’8,8%, centrando il bersaglio del pubblico giovane con inchieste e satira. Su Rai3 “Amore Criminale” si è fermato intorno a 569.000 spettatori e il 3%, mentre su Rete4 “È Sempre Cartabianca” ha registrato 434.000 spettatori con il 3,2%. La7 con “DiMartedì” ha raggiunto 1.240.000 spettatori e il 7,1%, confermandosi riferimento per il talk politico del martedì. Su Tv8 “X Factor” ha ottenuto 456.000 spettatori (3,2%) e sul Nove “Only Fun – Comico Show” 329.000 spettatori con l’1,9%.​

Access prime time

Rai1 ha costruito parte del suo successo con “Cinque Minuti”, visto da 4.407.000 spettatori (21,1%), e “Affari Tuoi”, che ha raccolto 4.710.000 spettatori con il 21,2%. Canale 5 ha risposto con “Gira La Ruota della Fortuna” a 4.248.000 spettatori (20,1%) e con “La Ruota della Fortuna”, ancora una volta sopra i 5 milioni e oltre il 25% (dati in linea con le ultime serate), a conferma di un quiz ormai centrale nell’appuntamento quotidiano del pubblico.​

Nel preserale, i TGR su Rai3 hanno informato 2.428.000 spettatori (13,4%), mentre su Canale 5 “Avanti il Primo” ha totalizzato 2.090.000 spettatori con il 15,8%, seguito da “Avanti un Altro” su valori poco sopra il 20%. Nella stessa fascia, Rai3 con “Blob” ha segnato 1.055.000 spettatori (5,4%), Rete4 con “10 Minuti” 899.000 spettatori (5,1%) e “La Promessa” 942.000 spettatori (4,8%), mentre Italia1 ha chiuso la fascia con “C.S.I. Miami” a 681.000 spettatori (3,6%) e il Nove con “Cash or Trash” a 659.000 spettatori (3,4%).​

Daytime e Pomeriggio

Nel daytime mattutino, Rai1 ha mantenuto la sua linea informativa di continuità con “1mattina News”, “Unomattina” e “Storie Italiane”, mentre Canale 5 ha risposto con “Mattino Cinque”, a dimostrazione di un duello ormai strutturato tra infotainment e talk. A mezzogiorno, “È Sempre Mezzogiorno” e “Forum” restano i due poli principali, con ottimi risultati sulle rispettive reti.​

Il pomeriggio ha visto Rai1 puntare su “La Volta Buona”, “Il Paradiso delle Signore” e “Vita in Diretta”, complice anche la buona tenuta del pubblico femminile e adulto. Canale 5 ha schierato il suo blocco vincente con “Beautiful”, “Forbidden Fruit”, “Uomini e Donne”, “La Forza di una Donna” e “Amici”, tutti con share tra il 17% e oltre il 20%, confermandosi fortissimo sulle fasce centrali. Italia1 ha mantenuto il pubblico giovane con “I Simpson”, “N.C.I.S. Los Angeles” e “The Mentalist”, mentre Rai3 ha brillato nuovamente con “Geo”, dopo lo speciale “Le Voci delle Donne – Questo Non è Amore”.​

Seconda Serata e Telegiornali

In seconda serata, Rai1 ha chiuso la giornata con “Porta a Porta”, mentre Canale 5 ha proposto “X-Style”; Rai2 ha lasciato spazio a “Sanremo Giovani”, Italia1 alla comicità di “Sono Lillo” e Rai3 a “Sopravvissute” seguito da “TG3 Linea Notte”. Su Rete4 è proseguito “Dalla Parte degli Animali”, su La7 “TGLa7 Notte”, su Tv8 nuove fasi di “X Factor” e sul Nove il film “Ufficiale e gentiluomo”. I telegiornali delle reti principali (TG1, TG5, TG3, TG2 e TGLa7) hanno mantenuto il loro pubblico abituale, confermando l’equilibrio fra Rai e Mediaset nell’informazione di punta.​

Analisi Conclusiva

Il quadro del 25 novembre racconta una serata in cui “C’è ancora domani” domina con il 21,6% di share e quasi 3,9 milioni di spettatori, lasciando “La Notte nel Cuore” al 15% ma comunque su numeri solidi. La partita delle seconde linee premia “Le Iene” e “DiMartedì” nelle rispettive nicchie, mentre l’asse dei quiz tra preserale e access continua a segnare ascolti altissimi, con “La Ruota della Fortuna” e “Affari Tuoi” come veri pilastri della TV generalista.

