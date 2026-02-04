Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it L’Invisibile parte al 23,7%, Io Sono Farah…

L’Invisibile parte al 23,7%, Io Sono Farah al 12,3%

Martedì 3 febbraio 2026 è nel segno della fiction di Rai1: L’Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro debutta con 4.016.000 spettatori e il 23,7% di share, imponendosi nettamente come programma più visto della serata. Su Canale 5 Io Sono Farah torna in prima serata ma si ferma a 1.820.000 spettatori con il 12,3%, lontana oltre 11 punti dalla proposta Rai.

Nel resto del prime time, Rai2 propone Boss in Incognito, Rai3 punta sull’approfondimento con FarWest, Italia1 schiera Le Iene, Rete4 tiene la linea del talk con È Sempre Cartabianca, mentre La7 conferma DiMartedì, che si attesta attorno al 9% di share e resta uno dei talk più forti della settimana. Tv8 con Bohemian Rhapsody raccoglie 526.000 spettatori con il 3,2%, mentre il Nove con Cash or Trash arriva a 586.000 spettatori e circa il 3,3%.

Access primetime

In access prosegue la sfida tra i game delle ammiraglie: su Rai1 Affari Tuoi resta su valori attorno ai 5 milioni di spettatori con circa il 23–24% di share, mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna, dopo Gira La Ruota, si mantiene poco sopra, intorno al 24–25%, confermando l’equilibrio quasi perfetto tra le due proposte. Rai3 con Il Cavallo e la Torre e Un Posto al Sole, La7 con Otto e Mezzo, Italia1 con N.C.I.S., Rete4 con 4 di Sera, Tv8 con Celebrity Chef e il Nove con The Cage – Prendi e Scappa completano una fascia molto affollata.

Preserale

Nel preserale il predominio resta di Rai1: L’Eredità supera i 4,8–5 milioni di spettatori con una media vicina al 27–28% di share, dopo La Sfida dei 7 stabile oltre il 24–25%. Su Canale 5 Caduta Libera si attesta intorno ai 2,6–2,7 milioni con circa il 16–17%, rimanendo il principale competitor ma a distanza di sicurezza dal quiz di Rai1.

Daytime e bilancio

Nel daytime, Rai1 mantiene la linea già consolidata con 1mattina News, Unomattina, Storie Italiane, È Sempre Mezzogiorno, La Volta Buona, Il Paradiso delle Signore e Vita in Diretta, che nelle varie fasce oscillano tra il 15% e oltre il 20% di share. Canale 5 risponde con il blocco Mattino Cinque, Forum, Beautiful, Io Sono Farah, Forbidden Fruit, Uomini e Donne, La Forza di una Donna, Amici e Dentro la Notizia, che garantiscono alla rete valori spesso compresi tra il 17% e il 25% e un forte presidio sul target commerciale.

Il 3 febbraio consegna quindi una serata chiaramente vinta da L’Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro (4,0 milioni, 23,7%) contro Io Sono Farah (1,8 milioni, 12,3%), con i talk e i factual a dividersi il resto del pubblico e con l’asse Affari Tuoi / La Ruota della Fortuna e L’Eredità / Caduta Libera che continua a determinare gli equilibri di access e preserale.

Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it

