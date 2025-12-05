Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it

Giovedì 4 dicembre 2025 la prima serata ha premiato ancora una volta la fiction di Rai1: Un Professore 3 ha raccolto 3.331.000 spettatori, pari al 18,6% di share, confermandosi punto fermo del palinsesto e consolidando il legame tra Alessandro Gassmann e il pubblico della rete ammiraglia. Canale 5 ha provato a rispondere con l’evento musicale Umberto Tozzi – La Grande Festa, fermo però a 1.925.000 spettatori e il 12,3% di share, un risultato corretto ma lontano dalla leadership e inferiore alle medie recenti del giovedì della rete.

Il calcio e le altre reti

A inserirsi con forza tra i due contendenti è stato il calcio: su Italia1 la gara di Coppa Italia – Lazio-Milan ha incollato 2.813.000 spettatori con il 14%, dimostrando ancora una volta la capacità del pallone di polarizzare l’attenzione anche fuori dai classici appuntamenti di Serie A. Su Rai2 Ore 14 Sera ha chiuso la serata con 911.000 spettatori e il 6,6%, mentre Rai3 con Splendida Cornice si è attestata su 741.000 spettatori (4,4%). Nell’area talk, Rete4 con Dritto e Rovescio ha totalizzato 846.000 spettatori (6,4%) e La7 con Piazzapulita 716.000 spettatori (5%), mantenendo viva la concorrenza nel racconto politico e d’attualità.

I risultati dei talent e l’access prime time

Ottimo risultato per Tv8, con la finale di X Factor – vinta da Rob – ha raggiunto 913.000 spettatori con il 5,1% di share, uno dei dati più alti per una finale del talent in chiaro negli ultimi anni. Sul Nove la comicità di Ammutta Muddica ha divertito 396.000 spettatori (2,3%), confermando una nicchia fedele per l’intrattenimento comico in seconda battuta.

In access prime time si è consumata nuovamente la sfida tra i game: su Rai1 Cinque Minuti ha interessato 4.270.000 spettatori (21,4%) e Affari Tuoi 4.521.000 spettatori (21,1%), mentre su Canale 5, dopo Gira La Ruota della Fortuna a 4.351.000 spettatori (21,7%), La Ruota della Fortuna è salita a 5.072.000 spettatori con il 23,8% di share. La fascia ha visto inoltre Otto e Mezzo su La7 confermarsi talk di riferimento con circa 1,6 milioni di spettatori e oltre il 7%, mentre le altre reti hanno presidiato l’area factual e intrattenimento leggero.

Il preserale e il daytime

Nel preserale, Rai1 ha mantenuto il comando con L’Eredità – La Sfida dei 7 a 3.388.000 spettatori (23,7%) e L’Eredità a 4.386.000 spettatori con il 26%. Canale 5 ha risposto con Avanti il Primo (2.266.000 spettatori, 17,3%) e Avanti un Altro (2.975.000 spettatori, 18,8%), mentre Rai3 ha confermato il proprio zoccolo duro con i TGR, seguiti da Blob e Nuovi Eroi su valori stabili.

Nel daytime, Rai1 ha costruito la sua giornata con l’asse informativo e di intrattenimento: 1mattina News, Unomattina, Storie Italiane, È Sempre Mezzogiorno, La Volta Buona, Il Paradiso delle Signore (1.689.000 spettatori, 18,8%) e Vita in Diretta, che ha raggiunto 2.390.000 spettatori e il 20,7%. Canale 5 ha risposto con il pacchetto rodato Mattino Cinque, Forum, Beautiful, Forbidden Fruit, Uomini e Donne, La Forza di una Donna e Amici, tutti su livelli di share molto competitivi nelle rispettive fasce, confermando un equilibrio serrato nel pomeriggio tra talk, soap e talent.

Il bilancio della giornata

La fotografia del 4 dicembre restituisce quindi un quadro chiaro: Un Professore guida la serata con il 18,6% di share, il concerto di Umberto Tozzi si ferma al 12,3%, il calcio di Coppa Italia si prende il 14% e la finale di X Factor firma un solido 5,1% su Tv8. Nei game, La Ruota della Fortuna mantiene il vantaggio numerico su Affari Tuoi, mentre nel daytime si conferma il testa a testa strutturale tra Rai1 e Canale 5, con la fiction e l’approfondimento da un lato e l’intrattenimento “di brand” dall’altro.

