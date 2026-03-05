Dopo mesi di tensioni, arriva un gesto social che sembrerebbe sancire la pace tra David e Victoria Beckham e il figlio Brooklyn.

La dedica di David e Victoria Beckham

Sono ormai settimane che si parla di tensioni tra David e Victoria Beckham e il loro figlio Brooklyn. I rapporti tra i tre infatti a oggi sembrerebbero essere incrinati e proprio il primogenito della coppia di recente ha accusato sua madre di essersi intromessa nel rapporto con la moglie Nicola Peltz. Ma non solo. Lanciando ulteriori frecciate alla sua famiglia, Brooklyn ha dichiarato:

«La mia famiglia mette la promozione pubblica e le sponsorizzazioni sopra ogni cosa. Il brand Beckham viene prima di tutto. L’amore familiare viene valutato in base a quanto pubblichi sui social o a quanto velocemente molli qualsiasi cosa per presentarti e posare per una foto di famiglia, anche quando questo va a scapito dei nostri impegni professionali».

Adesso, a distanza di qualche settimana da questo lungo sfogo, sembrerebbe che sia arrivato un gesto di pace tra David e Victoria Beckham e il figlio Brooklyn. In occasione del ventisettesimo compleanno del loro primogenito, l’ex calciatore e l’ex Spice hanno pubblicato una dolce dedica per Brooklyn, con tanto di foto di famiglia. “Ti vogliamo bene“ e “Ti amiamo tanto“, si legge nelle storie della coppia.

Attualmente però il giovane Beckham non ha ancora risposto ai suoi genitori e non è chiaro se abbia avuto modo di vedere i post in suo onore. Qualche settimana fa infatti Brooklyn aveva annunciato di aver smesso di seguire sua madre e suo padre sui social.

Che la dedica social della coppia possa servire a risanare poco a poco i rapporti? Non resta che attendere per scoprire cosa succederà.

