Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it

Cuori 3 guida la domenica, ilMilionario insegue

Domenica 8 febbraio 2026 conferma Cuori 3 come protagonista del prime time di Rai1: la fiction si assesta intorno al 16,6% di share, mantenendo la leadership della serata e consolidando il risultato del debutto. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo si ferma al 14,5%, rimanendo a circa 2 punti di distanza dalla serie Rai ma confermandosi seconda forza della domenica.

Nel resto della prima serata, Rai2 trova spazio con le Olimpiadi Invernali Milano‑Cortina 2026, che garantiscono alla rete una buona tenuta sul pubblico sportivo, mentre Italia1 e Rete4 presidiano il cinema e l’approfondimento con i loro titoli di catalogo. Sul Nove Che Tempo Che Fa continua a ritagliarsi una nicchia fedele nel talk di approfondimento, rimanendo stabilmente nell’area del 7–8% di share.

Access primetime

In access primetime si rinnova il duello tra game show: su Rai1 Affari Tuoi resta su livelli molto alti, intorno ai 4,5–4,7 milioni di spettatori con oltre il 23% di share, mentre su Canale5 La Ruota della Fortuna, trainata da Gira La Ruota, conferma la propria forza e in questa domenica riesce a superare di misura il concorrente Rai, attestandosi poco sopra il 24%. La fascia si conferma così terreno di equilibrio e continua alternanza tra De Martino e Scotti.

Daytime e bilancio della domenica

Nel daytime festivo Rai1 mantiene la struttura classica con Unomattina in Famiglia, A Sua Immagine, Santa Messa, Linea Verde, Domenica In e Da Noi… a Ruota Libera, che nelle varie fasce oscillano tra il 15% e oltre il 20%. Canale5 risponde con Le Storie di Melaverde, Melaverde, L’Arca di Noè, Amici e Verissimo, che restano punti fermi del pomeriggio della rete e continuano a presidiare il pubblico commerciale.

Il bilancio dell’8 febbraio consegna quindi una serata vinta da Cuori 3 al 16,6% contro il 14,5% di Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo, con le Olimpiadi a rinforzare Rai2 e l’asse Affari Tuoi / La Ruota della Fortuna a decidere ancora una volta gli equilibri dell’access domenicale.

