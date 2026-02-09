Questa sera su Canale 5 va in onda la prima puntata di Taratata con Paolo Bonolis: ecco le anticipazioni e la scaletta.

Taratata anticipazioni prima puntata

Questa sera su Canale 5 parte ufficialmente la nuova edizione di Taratata, a distanza di 25 anni dall’ultima puntata del programma. Il grande show musicale, che vedrà la conduzione di Paolo Bonolis, andrà in onda dalla ChorusLife Arena di Bergamo e a salire sul palco saranno diversi Big della musica italiana, che ci regaleranno performance indimenticabili.

In attesa di scoprire cosa accadrà, a dare alcune prime anticipazioni su quello che vedremo stasera è stato Paolo Bonolis. Commentando il ritorno della trasmissione, il presentatore ha infatti affermato a Tv Sorrisi & Canzoni:

«Ci divertiremo con tutti questi artisti, che sono artigiani della musica e che su quel palco troveranno nuovi modi per trasformarla, raccontarla e, perché no, magari proveranno anche a giocare tra loro, inventando citazioni musicali. Vediamo cosa ne esce fuori, ma sarà una cosa grande».

Cast e ospiti

Ma chi c’è nel cast della prima puntata di Taratata? Andiamo a leggere tutti gli ospiti.

Nel corso dell’appuntamento iniziale a salire sul palco della ChorusLife Arena di Bergamo saranno Biagio Antonacci, Emma, Elisa, Giorgia, Ligabue e Max Pezzali.

Ospite speciale della prima puntata sarà Giorgio Panariello.

Taratata, la scaletta della prima puntata

Leggiamo adesso la scaletta della prima puntata di Taratata, in onda questa sera su Canale 5.

La serata inizierà con la band del programma, che si esibirà sulle note di The Ecstasy Of Gold, brano di Ennio Morricone.

Ad arrivare sul palco sarà poi Giorgia. La cantante eseguirà un Medley dei brani: Corpi celesti, Gocce di memoria, Golpe, Il mio giorno migliore e La cura per me. La Todrani proporrà poi una cover di Human Nature di Michael Jackson, in duetto con Emma. Le due si esibiranno insieme anche sulle note di Oronero. Infine Giorgia eseguirà una cover di Hanno ucciso l’uomo ragno di Max Pezzali.

Sarà poi proprio l’ex leader degli 883 ad esibirsi. Pezzali proporrà il brano Una canzone d’amore e una cover di Leggero di Ligabue.

A quel punto ad arrivare a Taratata sarà il rocker, che eseguirà Happy hour e una cover de La musica che gira intorno di Ivano Fossati. Arriverà poi un duetto con Emma, sulle note di Quella che non sei.

Sarà poi la volta di Emma, che si esibirà con L’amore non mi basta, Apnea e Brutta storia. Proprio l’ultimo pezzo verrà eseguito in duetto con Elisa e Juli.

Non mancherà poi la performance di Biagio Antonacci, che proporrà un Medley dei brani Convivendo, Sappi amore mio, Ti dedico tutto e una cover di Una lunga storia d’amore di Gino Paoli. Infine il cantante duetterà con Emma sulle note di Se io se lei.

Sarà poi la volta di Elisa, che si esibirà con Luce, No Hero e L’Anima Vola. Non mancherà anche una cover di Insieme a te non ci sto più di Caterina Caselli, in duetto con Ligabue. I due si esibiranno anche sulle note di A Modo Tuo.

A chiudere la prima puntata sarà Ligabue, con Certe Notti.

Dove vederlo in tv e streaming

Dopo aver letto le anticipazioni e la scaletta della prima puntata di Taratata, andiamo a scoprire dove vedere il programma in tv.

Lo show musicale con Paolo Bonolis andrà in onda questa sera, lunedì 9 febbraio, su Canale 5, in prima serata, dopo La Ruota della Fortuna.

Sarà tuttavia possibile seguire, o recuperare, la trasmissione anche in streaming. Dove? Sul sito o sull’app di Mediaset Infinity.

