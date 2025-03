Andiamo a scoprire gli ascolti tv della nuova puntata, in onda l’8 marzo 2025, di C’è Posta per Te. I dati

Ieri sera, 8 marzo 2025, è andata in onda una nuova puntata di C’è Posta per Te ed è arrivato il momento di scoprire gli ascolti TV. Ecco il confronto con l’appuntamento di settimana scorsa e con lo speciale Sanremo de L’Eredità.

Gli ascolti di C’è Posta per Te

C’è Posta per Te tornato a scontrarsi con Marco Liorni anche questo sabato 8 marzo 2025, ma non con il programma canoro Ora o mai più. Messo da parte tale progetto, infatti, conduttore ha ripreso in mano la sua Eredità con uno speciale legato al Festival di Sanremo. Tanti gli ospiti e gli amici che si sono offerti volontari per sfidarsi a vicenda e il pubblico si è molto divertiti.

LEGGI ANCHE: Chiara Ferragni, perdite di 10 milioni per la società Fenice

Ma chi ha conquistato la battaglia degli ascolti TV? A riportare i dati, come spesso accade, ci ha pensato anche Davide Maggio. Il sito rivela che la trasmissione guidata da Maria De Filippi ha vinto la serata ma ha registrato un calo di 500.000 spettatori ottenendo in totale di 3.897.000 telespettatori e il 28.2% di share. La scorsa settimana, invece, aveva guadagnato 4.398.000 spettatori e il 30.6% di share.

LEGGI ANCHE: Gabry Ponte rischia la squalifica dall’Eurovision 2025 a causa del testo di ‘Tutta l’Italia’? La risposta

Come abbiamo detto poc’anzi, tutto ciò non ha minimamente influito sulla sua vittoria negli ascolti TV della serata in quanto lo speciale Sanremo de L’Eredità ha raccolto 2.253.000 telespettatori e il 15.5% di share.

C’è Posta per Te si avvia alla sua fine per questa stagione televisiva e dalle prossime settimana verrà sostituito dal Serale di Amici. Comincerà, quindi, una nuova sfida con Rai 1 perché Carlo Conti arriverà con il nuovo programma “Ne vedremo delle belle”. Staremo a vedere se le showgirl in gara riusciranno a conquistare gli italiani più di quanto già faccia il talent di Maria De Filippi.