Quanto ha guadagnato, in termini di ascolti TV, l’ultima puntata di Pomeriggio Cinque? I dati del 6 giugno 2025

Ieri pomeriggio, 6 giugno 2025, Myrta Merlino ha salutato il pubblico nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque e gli spettatori si potrebbero chiedere quanto ha guadagnato in ascolti TV l’appuntamento. Ecco tutti i dati e il confronto con La Vita in Diretta.

Pomeriggio Cinque del 6 giugno 2025 e gli ascolti TV

Da qualche settimana si parla di una possibile sostituzione di Myrta Merlino all’interno del programma pomeridiano di Canale 5. La conduttrice era stata chiamata un paio di anni fa per prendere il posto di Barbara d’Urso e oggi sembrerebbe che in pole position, secondo i rumor non confermati, ci sia Cesara Buonamici.

Solo durante la presentazione dei palinsesti, che si dovrebbe tenere a luglio, sapremo che cosa accadrà sul serio. Per adesso infatti bisogna prendere tutto questo con le pinze e attendere maggiori dettagli. La cosa certa è che ieri, 6 giugno 2025, è andata in onda l’ultima puntata della stagione di Pomeriggio Cinque e in molti si chiedono quali siano stati gli ascolti TV dei presunti saluti finali della Merlino.

A riportare tutti i dati ci ha pensato, tra gli altri, anche Davide Maggio, segnalando che nella prima parte ha ottenuto 992.00 spettatori e il 13.8% di share. La seconda parte ha segnato 941.000 spettatori con uno share del 12.7%, mentre i saluti hanno raggiunto 932.000 telespettatori e uno share dell’11.6%.

Ora che conosciamo gli ascolti TV dell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque del 6 giugno 2025, ci sarà qualcuno che si starà chiedendo quanto ha totalizzato La Vita in Diretta nella stessa fascia oraria. Alberto Matano ha raccolto 1.344.000 spettatori (18.7% di share) nella presentazione e 1.695.000 spettatori (22.4% di share) per il resto del programma.