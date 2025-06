Jessica Morlacchi, ospite ieri pomeriggio a La Volta Buona di Caterina Balivo, è tornata a parlare di Luca Calvani e del suo rapporto con lui oggi. Ecco tutto ciò che è successo.

Jessica Morlacchi su Luca Calvani

Jessica Morlacchi è stata la vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello e il suo percorso è stato caratterizzato da momenti molto belli e altri di difficoltà, come spesso accade quando si è nella Casa. La cantante aveva anche abbandonato il reality, per poi ritornare insieme ad altri ex gieffini, a un certo punto della competizione.

Per tutta la sua permanenza ha instaurato un rapporto con Luca Calvani, con il quale però ci sono state anche diverse discussioni. I due concorrenti hanno poi fatto pace e tra loro è tornato il sereno perché hanno avuto l’occasione di chiarirsi. Ma oggi quali sono i loro rapporti?

A rivelarlo è stata Jessica Morlacchi stessa in un’intervista rilasciata a La Volta Buona di Caterina Balivo. La conduttrice ha voluto fare uno dei classici giochi del programma e mettendole davanti una foto di Calvani e una di Paolo Brosio le ha domandato: “Chi tieni e chi triti?”. Jessica ha risposto:

“Guarda, carino Calvani. Però non l’ho più sentito, mi dispiace, perché avevamo fatto questa pace meravigliosa nella casa. Ma io non so più… Tritiamolo sto Calvani, dai. Metto? Un bel giretto, una passeggiata”.

Un momento che ha fatto ridere il pubblico in studio per il modo in cui è stato detto e per adesso Luca Calvani non ha ancora commentato la reazione della vincitrice del GF. Vedremo se dopo queste dichiarazioni decideranno di risentirsi e farsi vedere sui social insieme ancora una volta.