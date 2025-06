Si chiude con un momento di commozione l’ultima puntata di Pomeriggio 5 da parte di Myrta Merlino. Le parole della conduttrice: “Mi mancherete tantissimo”.

Myrta Merlino commossa per l’ultima puntata di Pomeriggio 5

Oggi pomeriggio è andata in onda l’ultima puntata stagionale di Pomeriggio 5 con Myrta Merlino. Come già rivelato da Dagospia e confermato oggi dalla presentatrice, da lunedì per la versione estiva della trasmissione vedremo infatti Alessandra Viero. Ancora resta da capire, invece, chi ci sarà al suo posto da settembre, anche se i nomi non sembrano di certo mancare.

Prima di mettere un punto a questa avventura, Myrta Merlino ci ha tenuto a spendere delle parole e rivolgersi direttamente al suo pubblico:

“Allora amici siamo arrivati alla fine di questo percorso, siamo partiti il 2 di settembre. Un anno intensissimo e pazzesco. Vissuto insieme. Siamo arrivati. In questo studio con noi tanti amici e ospiti che ci hanno regalato pezzi di vita vera. Abbiamo provato a riassumerli in tre minuti”.

Così è andata in onda una clip riassuntiva con alcune delle immagini che hanno rappresentato la stagione di Pomeriggio 5, da fatti di cronaca nera ad attualità, gossip e non solo, tutti raccontati da Myrta Merlino.

Tornati in studio Myrta Merlino ha ammesso che è stato “commovente” vedere i vari momenti, mentre in studio si è sollevato l’applauso da parte degli ospiti: “(…) Oggi ho scelto persone che vanno oltre la televisione. Ho qui con me amici veri, che mi hanno arricchito enormemente e ora basta che mi commuovo”.

“Io penso di poter parlare a nome di tutti. Qui mi sono sentita sempre a casa e mai ospite e questo è grazie a te”, ha detto Marina La Rosa prima di abbracciare Myrta Merlino e unirsi a tutti gli altri presenti. “I saluti li facciamo dopo”, ha detto la presentatrice con la voce rotta prima di mandare la pubblicità.

Dopo la breve interruzione, Myrta Merlino è tornata nuovamente in diretta ricordando che “Siamo giunti alla fine di questa intensa stagione”, vissuta di pomeriggio in pomeriggio. La conduttrice ha quindi ricordato di aver raccontato l’Italia attraverso le storie di cronaca e non in tutte le sfumature. Poi ci ha tenuto a ringraziare tutti gli addetti ai lavori che l’hanno affiancata durante queste 200 puntate insieme.

“(…) E poi ci siete voi, il pubblico, la cosa essenziale che ci seguite, sostenete e non mollate mai. Quindi a voi devo il grazie più grande e mi sono pure un po’ commossa”, ha aggiunto Myrta Merlino.

Grazie a tutti per averci seguito!



I saluti commossi di Myrta Merlino#Pomeriggio5 pic.twitter.com/Aib83Jdsuq — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) June 6, 2025

Prima di chiudere, con la voce rotta e gli occhi lucidi Myrta Merlino ha aggiunto: “Mi mancherete moltissimo. Buona estate, state bene e non mollate mai”. La conduttrice non ha dato appuntamento a settembre e questo ha lasciato pensare che, molto probabilmente, questo saluto più che un arrivederci sia un addio definitivo.