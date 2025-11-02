A Verissimo, Asia Argento ha raccontato di aver contratto un parassita durante le riprese di un film in Venezuela. L’attrice ha spiegato di essere stata male e come sta oggi dopo l’accaduto.

Le parole di Asia Argento a Verissimo

Asia Argento è tornata in televisione come ospite di Verissimo, nella puntata andata in onda domenica 2 novembre, dove ha raccontato a Silvia Toffanin e al pubblico di Canale 5 un episodio delicato della sua vita.

La nota attrice, che da tempo mancava dagli schermi, ha rivelato di aver attraversato un periodo difficile a causa di un problema di salute inaspettato. L’argomento è venuto fuori nel momento in cui Silvia Toffanin ha fatto notare: “Noi dovevamo vederci un po’ di tempo fa….”. Ed è qui che in chiacchiera con la conduttrice in studio ha detto: “Sono stata male per un parassita.”

Asia Argento ha poi spiegato in seguito di aver contratto l’infezione mentre si trovava in Venezuela, impegnata sul set di un film locale. “Lì non c’è continuità di freddo, va via l’elettricità e ho preso un parassita. Sono stata male, stavo girando un film.”

L’attrice ha ammesso di aver vissuto momenti difficili, ma oggi si sente finalmente meglio e pronta a guardare avanti. Durante l’intervista, Asia Argento ha parlato anche del suo recente traguardo dei 50 anni, raccontando con ironia e consapevolezza come stia vivendo questa nuova fase della vita:

“Per una che come me è stata una bambina prodigio e negli anni ’90 un sex symbol, ho puntato tanto sul fattore esteriore. Ancora oggi mi dicono che sono bella, ma è un lavoro continuo. Bisogna imparare a lasciare andare.”

Oggi Asia Argento si dice più matura e serena: “Sono madre e spero un giorno di diventare nonna”, ha confidato con un sorriso.

E sull’amore? Anche qui, la sua risposta è stata schietta: “Niente, non mi piace nessuno. Vorrei avere relazioni, anche frivole, ma non ci riesco. L’ultima storia risale a due anni e mezzo fa. D’estate gli ormoni partono e magari vedo qualcuno, ha concluso Asia Argento con la sua solita ironia.

