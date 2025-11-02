A Domenica In, Pasquale La Rocca è stato messo alle strette da Mara Venier sulla sua vita sentimentale. L’imbarazzo del ballerino di Ballando con le Stelle ha sorpreso tutti.

Pasquale La Rocca in imbarazzo sulla sua vita privata

Pasquale La Rocca, uno dei ballerini più amati di Ballando con le Stelle, è stato protagonista di un momento molto curioso durante l’ultima puntata di Domenica In. Il professionista, solitamente riservatissimo sulla sua vita privata, si è ritrovato messo alle strette da Mara Venier e dai suoi ospiti su un tema per lui decisamente delicato: l’amore.

Tutto è iniziato quando la padrona di casa ha ricordato una frase detta da Pasquale la sera prima a Ballando: “Ieri, a un certo punto, hai detto che sei geloso di Barbara d’Urso, la tua ballerina…”

Con un sorriso imbarazzato, il campione ha risposto: “Sì, tendo ad essere geloso delle persone a cui voglio bene. Che possono essere amici o familiari. È un modo per dimostrare affetto o protezione.”

Ma la risposta non ha placato la curiosità in studio intorno sul privato di Pasquale La Rocca. Vladimir Luxuria, scherzando, ha rincarato la dose: “Quella pettegola di Rossella Erra dice che tra te e Barbara c’è qualcosa, che pranzate insieme e girate mano nella mano negli studi…”

Mara Venier, divertita, ha voluto andare dritta al punto: “Ma no… parlano gli occhi di questo ragazzo! Anzi, sei fidanzato, amore della zia? Te lo chiedo, così andiamo diretti…”

Colto di sorpresa, Pasquale La Rocca ha esclamato solo: “Madonna mia…”, per poi provare a svicolare con ironia: “Sembra che non ci sia mai del tempo per quello.”

Una frase che ha scatenato le risate del pubblico. “Eh, ma bisogna trovarlo tempo per quello alla tua età,” lo ha ammonito scherzosamente Mara, “perché poi alla mia non ce n’è più!”.

Tra battute e imbarazzi, Pasquale La Rocca ha di fatto smentito ogni presunta relazione con Barbara d’Urso, ribadendo di essere single e concentrato sul lavoro. Tuttavia, l’attenzione mediatica attorno a lui cresce. E con essa anche le indiscrezioni sul suo futuro a Ballando con le Stelle di gara in gara.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.