Gossip

Vincenzo Chianese | 10 Giugno 2024

Elodie

Poche ore fa la mamma di Elodie ha sposato il suo compagno. Tuttavia ai più non è sfuggita l’assenza di Andrea Iannone, che da due anni è legato alla cantante.

L’assenza di Andrea Iannone non sfugge al web

Sono ormai trascorsi ben due anni da quando Andrea Iannone ed Elodie hanno dato il via alla loro storia d’amore. Col passare del tempo il pilota di moto GP e la cantante si sono mostrati sempre più complici e innamorati e senza dubbio a oggi sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Tuttavia nelle ultime ore è accaduto qualcosa che ha fatto preoccupare i fan e che ha alimentato alcuni pettegolezzi.

Come abbiamo visto, lo scorso sabato la mamma di Elodie ha sposato il suo compagno. Le nozze sono state anche testimoniate sui social e non è mancata una commovente dedica da parte della Di Patrizi. Ai più però non è sfuggito un dettaglio. In molti infatti hanno notato l’assenza di Andrea al matrimonio della mamma di Elodie e a quel punto in rete hanno iniziato a circolare voci circa una possibile crisi tra i due.

Ovviamente a oggi non sappiamo cosa sia accaduto e perché Andrea Iannone non abbia preso parte alle nozze. È possibile tuttavia che il pilota avesse impegni prestabiliti che potrebbero avergli impedito di partecipare al matrimonio. L’ipotesi di crisi sarebbe però da escludere. Solo pochi giorni infatti la stessa Elodie, durante un’intervista con Vanity Fair, ha speso importanti parole per Andrea e in merito ha affermato:

“Sono impegnativa e capricciosa. Ho bisogno di attenzioni, tantissime. Andrea me le dà. È dolce. Comprende desideri, limiti, voglia di fare sempre di più sul lavoro. Ed è il mio migliore amico. Se pensiamo al matrimonio? Non ho mai sognato l’abito bianco, nemmeno da ragazza, quando già mi disturbava l’idea che una donna andasse via di casa solo dopo essersi sposata. Poi, mi suona strano che due innamorati debbano firmare un contratto: dovrebbe essere sufficiente stare insieme per far valere i diritti di coppia”.