NEWS

Vincenzo Chianese | 9 Giugno 2024

Elodie

In queste ore la mamma di Elodie, Claudia Marthe, ha sposato il suo compagno Francesco Cramer. Sui social non sono mancate le foto delle nozze e la dedica della cantante.

La dedica di Elodie

Sono giorni particolarmente intensi questi per Elodie. Solo la scorsa settimana infatti la cantante ha rilasciato il suo nuovo singolo, Black Nirvana, che sta già scalando le classifiche. Il brano senza dubbio sarà una delle hit più amate di questa estate e promette di farci cantare e ballare per mesi. Ma non è finita qui. Contemporaneamente la Di Patrizi ha anche annunciato il suo primo tour di stadi, che si svolgerà nell’estate del 2025. Due i concerti previsti: uno a San Siro e uno al Maradona di Napoli.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello, Paola Barale sarebbe stata contattata (di nuovo) per entrare nel cast – FOTO

Anche la vita privata dell’ex allieva di Amici di Maria De Filippi intanto sembrerebbe procedere a gonfie vele. La relazione tra l’artista romana e Andrea Iannone prosegue infatti senza intoppi e attualmente i due sono più uniti che mai. Nel mentre in queste ore è arrivata un’altra gioia per la cantante.

Sabato 8 giugno infatti la mamma di Elodie, Claudia Marthe ha sposato il suo compagno Francesco Cramer. Già qualche giorno fa la Di Patrizi aveva annunciato a Vanity Fair l’imminente matrimonio della madre, che si è svolto ieri nella bellissima cornicia di Villa Adelaide Tassera, una location da sogno in provincia di Como. Dopo il rito nunziale i neo sposi hanno festeggiato alla presenza di familiari e amici e ovviamente il grande giorno è stato testimoniato sui social. Sui profili della cantante è anche spuntata una dolce dedica per la mamma. L’ex allieva di Amici ha infatti condiviso uno scatto della madre e del marito davanti alla torta, per poi aggiungere semplicemente: “Auguri mammina e Francy”.

Ma non solo. Come ha raccontato lei stessa sempre a Vanity Fair, la Di Patrizi per volere della madre ha anche cantato una canzone a cappella per gli invitati e di certo il momento ha reso la festa ancora più magica.