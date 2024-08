Sul web si è diffuso un video all’interno del quale possiamo vedere disputarsi una gara di pallanuoto alle Olimpiadi di Parigi 2024. A un certo punto, però, la telecamera sott’acqua ha ripreso un incidente hot.

La gaffe hot alle Olimpiadi 2024

Nella giornata di oggi Gianmarco Tamberi ha rivelato di stare di nuovo male a causa dei calcoli renali e anche se ha ribadito che scenderà in pista non possiamo sapere quali saranno le sue prestazioni. Durante queste Olimpiadi tanti atleti non hanno avuto pace, anche quelli provenienti da altri Paesi.

Basti pensare alle critiche di Imane Khelif o ad Anthony Ammirati, l’atleta di salto con l’asta andato virale perché ha perso la gara a causa dei suoi genitali. Insomma, ogni giorno è una nuova sorpresa e non sappiamo mai che cosa ci dovremo aspettare. Le gaffe (o incidenti) hot non finiscono qui però perché nelle ultime ore c’è stato un altro episodio durante la gara di pallanuoto.

Come possiamo vedere qui sotto, infatti, assistiamo alla gara che si è disputata ieri tra le squadre della Serbia e dell’Ungheria. A un certo punto, nel bel mezzo della partita, gli atleti sono stati presi dalla foga. Per fare in modo che l’avversario non riuscisse a prendere la palla c’è stato un po’ di caos.

Il giocatore con la cuffietta bianca, infatti, è stato afferrato dall’avversario e per tentare di liberarsi si è divincolato aggrappandosi al suo costume. La telecamera sott’acqua ha ripreso proprio il momento in cui al serbo sono state calate le mutande mostrando a tutto il mondo il suo lato B.

Neanche da dire che il video ha fatto il giro di tutto il web e il pallanuotista ha ricevuto i complimenti da parte degli spettatori. Chissà quali altre divertenti situazioni ci regaleranno queste Olimpiadi di Parigi 2024. Noi ovviamente vi terremo aggiornati.