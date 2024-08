Nella giornata di oggi Gianmarco Tamberi ha lamentato un nuovo problema di salute a poche ore dalla finale della gara di salto in alto alle Olimpiadi di Parigi.

Nuovo problema di salute per Gianmarco Tamberi

Non sembra esserci pace per Gianmarco Tamberi, che sta gareggiando in questi giorni per vincere una medaglia nel salto in alto alle Olimpiadi di Parigi 2024. Già poco prima dell’inizio dei giochi aveva informato i suoi fan di essere stato ricoverato in ospedale a causa di coliche renali molto forti.

LEGGI ANCHE: Un atleta perde il costume durante la pallanuoto: l’incidente h0t (VIDEO)

Tuttavia questo non l’ha fermato e per fortuna si è ripreso in poco tempo. Tuttavia pare che oggi si sia ripresentato questo grande fastidio e sui social ha pubblicato un lungo sfogo. Prima di tutto ha ringraziato coloro che gli sono stati accanto e lo hanno sostenuto anche da lontano: “Mi ha dato una forza unica per rialzarmi da questo ennesimo problema, ma evidentemente doveva andare così“.

Lo sfogo di Gianmarco Tamberi il giorno della finale

L’atleta ha poi spiegato che alle 5 del mattino si è svegliato a causa di un dolore lancinante, lo stesso di qualche giorno fa. Dopo cinque ore la situazione non sarebbe ancora migliorata e ha ricordato quando nel 2016, a causa di un infortunio, quando ha potuto comunque dare il meglio di sé in pista: “Questa volta purtroppo penso proprio che abbia vinto lui. Sono senza parole, mi dispiace davvero da morire“.

Gianmarco Temberi ha quindi concluso il lungo post affermando che scenderà lo stesso in pista questa sera per la finale di salto in alto alle Olimpiadi 2024: “Scenderò in pedana comunque questa sera? Si, ma non so davvero come farò in queste condizioni a saltare“. Vedremo che cosa accadrà nelle prossime ore. Nel mentre i suoi follower e colleghi lo supportano anche nei commenti ricordandogli che comunque vada rimarrà un campione: “Siamo sempre con te e oggi ancora di più“.