Amicizia finita tra Aurora Ramazzotti e Tommazo Zorzi? La sua risposta desta sospetti

Andrea Sanna | 25 Maggio 2024

Aurora Ramazzotti tommaso zorzi

Su Instagram Aurora Ramazzotti è tornata a parlare di amicizia, dopo che recentemente si era detto di un possibile allontanamento tra lei e Tommaso Zorzi. La risposta dell’influencer ha fatto dubitare sul loro attuale rapporto.

Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi: amicizia finita?

Notizie interessanti arrivano non solo dal mondo della TV, da Loretta Goggi che lascia Tale e Quale Show alla battuta su Chiara Ferragni o la prossima canzone di Fedez. Anche i social ci riservano spesso delle informazioni, come è accaduto per Aurora Ramazzotti nelle scorse ore.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha avuto modo di rispondere ad alcune curiosità da parte dei follower. Ha aperto il box delle domande e non si è tirata indietro nel dire la sua. Qualcuno ha voluto sapere se, dopo essere diventata mamma, ha perso delle amicizie. Come mostrato dallo screen sotto non c’è alcun nome, dunque non sappiamo a chi si faccia riferimento di preciso.

C’è da dire, però, che recentemente si è parlato di un nuovo allontanamento tra Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi. L’influencer però nel dare la sua risposta non ha fatto alcun riferimento a questo rapporto, ma è stata vaga. Anche se, c’è da dire, che in tantissimi hanno per l’appunto colto il riferimento e pensano sia rivolto al giudice di Cortesie per gli ospiti.

“Dunque… sono molto abituata a non fare affidamento sulle persone. Non dico in senso negativo, sono solo consapevole che ognuno sia per ‘sé’. Secondo me si arriva a un punto in cui si realizza che chi deve rimanere, rimane. Per intenderci, io sono quella persona che puoi non sentire per anni, rivedere ogni tanto ed è come se non fosse cambiato niente”.

Dopo questa precisazione, Aurora Ramazzotti ha aggiunto: “Mi piace avere rapporti senza pretese, perché so di non esserne all’altezza. Questo significa che neanche io posso pretendere granché e va bene così. Ho avuto delle amicizie ‘high mantainance’ che mi hanno fatto cadere nella dinamica (a mio avviso disfunzionale) della pretesa. Ma ho capito che per me non funziona. Ho bisogno di persone che viaggiano alla mia stessa frequenza ma soprattutto di LEGGEREZZA”.

Storia Instagram di Aurora Ramazzotti

Non sappiamo quindi di chi parla nello specifico la figlia di Michelle Hunziker. Starà alludendo a Tommaso Zorzi o si tratterà di un discorso generale?