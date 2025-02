Ad Avanti un Altro, il conduttore Paolo Bonolis si è ritagliato qualche minuto uscendo un attimo dal gioco per incoraggiare una giovane concorrente in difficoltà con l’ansia per la vita universitaria.

Il discorso motivazionale di Paolo Bonolis

Durante una recente puntata del suo game show Avanti un Altro in onda su Canale 5, Paolo Bonolis si è reso protagonista di un momento davvero emozionante. Il conduttore, noto per il suo stile ironico e brillante, ha deciso di prendersi una pausa dal gioco per rivolgere parole di incoraggiamento a una giovane concorrente.

Anna, 21 anni, studentessa, ha condiviso con lui la sua difficoltà nel gestire l’ansia legata agli esami universitari e alla vita accademica in generale. Bonolis, con il suo modo diretto di comunicare, ha voluto rassicurarla, spronarla e aiutarla a vedere le cose da una prospettiva diversa:

“È vero che veniamo in un mondo dove tutti pretendono tutto, dobbiamo essere bravi, fantastici… Non gli credere. Vivi serena, goditi la vita. Studia perché sai che devi studiare, perché vuoi fare Giurisprudenza, ma non stare lì con ‘sto sciacallo sul collo da angoscia. Non ci metterai quattro anni, ce ne metterai cinque, e chissenefrega. Però la gioia dentro ti darà la facilità di fare al meglio tutto quello che devi fare, sennò l’ansia diventa un veleno esistenziale. Levatela di dosso. Non piangere, sorridi. Goditela.”

Il discorso motivazionale del conduttore ha colpito non solo la giovane concorrente, visibilmente emozionata, ma anche il pubblico in studio e i telespettatori a casa. Le parole di Paolo Bonolis sono state accolte con grande apprezzamento anche sui social.

In molti hanno elogiato il suo intervento, ritenendolo un messaggio prezioso per tutti i giovani che si trovano ad affrontare le pressioni e le aspettative della società, partendo proprio dalle richieste dell’università.