Stando alle ultime indiscrezioni emerse in rete, sembrerebbe che Fedez stia valutando la possibilità di duettare con Cristina D’Avena. L’idea sarebbe quella di realizzare una hit estiva.

Fedez mette gli occhi su Cristina D’Avena

È un periodo intenso questo per Fedez. Come sappiamo questo mese il rapper è stato tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2025 e con la sua Battito ha conquistato tutto il pubblico. Il brano si è così classificato al quarto posto e in queste settimane sta scalando le classifiche. Nel mentre Federico, a distanza di 6 anni dall’ultimo tour, ha annunciato anche il suo ritorno live. A settembre infatti il cantante tornerà in concerto con due date evento al Forum di Milano e proprio il primo show ha registrato il sold out in una manciata di ore.

L’artista milanese nel mentre ha anche rivelato di essere a lavoro su nuova musica e nei mesi a venire rilascerà il suo prossimo album di inediti. In attesa di scoprire come ci stupirà stavolta il rapper, nelle ultime è emerso un retroscena che non è passato inosservato e che sta già facendo discutere il web.

Stando a quanto riferisce il settimanale Oggi, sembrerebbe che Fedez abbia puntato gli occhi su una delle artiste più amate da grandi e piccini. Di chi parliamo? Nientemeno che di Cristina D’Avena. Secondo quanto si legge, i due si sarebbero incontrati al party organizzato da Rolling Stone Italia per la fine del Festival di Sanremo. In questa occasione sarebbe scattato il “colpo di fulmine”, naturalmente artistico, e il cantante avrebbe iniziato a pensare a un possibile duetto con la regina delle sigle dei cartoni animati. Ma non solo. Si mormora anche che l’idea sarebbe quella di realizzare una hit estiva, che potrebbe vedere la luce tra qualche settimana.

Questa inedita collaborazione, pur non essendo stata ancora confermata, sta già facendo sognare i più e di certo in molti si chiedono in che modo potrebbero stupirci Federico e Cristina.