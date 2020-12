Aviva Wines brinda al nuovo anno e lancia tante novità

Aviva Wines festeggia con Novella il lancio sul mercato e per il nuovo anno propone ai suoi utenti tante altre novità da bere.

Con oltre 1 milione di visitatori sul sito e quasi 7 milioni di utenti unici sui social, Aviva Wines è il prodotto di beverage più venduto on line in Italia nel 2020. Un fenomeno evidente, che ha portato alla nascita di altri vini colorati i quali sfruttano la scia di un interesse crescente per un mercato fino ad oggi inesplorato.

Come confermano i manager e titolari Moulay Driss El Faria e Fabrizio Vallongo, l’irriverente start-up ha percorso il 2020 in costante crescita. Nonostante le difficoltà del periodo, chiude il suo primo anno con un ottimo fatturato e importanti utili.

Nel corso di questo primo anno è iniziata anche l’attività di apertura di nuovi mercati. Oltre a quello Italiano, che ha portato Aviva Wines in molti altri Paesi: dalla Svizzera all’Australia, dalla Norvegia agli Emirati Arabi, solo per citarne alcuni.

Fra le caratteristiche che più sono emerse, utilizzando un occhio più critico e una maggiore attenzione all’attività del brand, vorremmo porre l’attenzione sul coraggio nel voler cambiare le regole. Andando controcorrente, adottando una comunicazione ma soprattutto “un’attitude“. Caratteristiche inedite nel mercato del beverage italiano, il quale resta tradizionalmente conservatore.

Svariate sono state le “comparsate” delle ormai iconiche bollicine dai riflessi fluidi, scintillanti e brillanti nelle mani anche di molti VIP. Personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, influencer e sportivi hanno sbocciato con Aviva Wines. Fra questi, per esempio, Fedez, Taylor Mega, Fabrizio Corona, Manuela Arcuri, Nina Moric o le Donatella.

Sulla scia di questo successo, Fabrizio Vallongo (Focus 55 Holding) e Moulay Driss El Faria (25H Holding) stanno replicando il modello di business e aziendale su nuovi prodotti che usciranno nel corso del 2021. Uno di questi è già stato lanciato nella seconda metà del 2020, Bombeer – La Birra del Bomber, in società con Christian Vieri.

