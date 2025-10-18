Alex Belli avvistato all’aeroporto di Sharm el Sheikh con una donna bionda che non è Delia Duran. L’attore in un’intervista ha deciso di rispondere ai gossip e svelare come stanno le cose.

La risposta di Alex Belli ai gossip

In queste ore tra i tanti gossip, ne è balzato uno che riguarda Alex Belli, ex volto noto del Grande Fratello, è stato fotografato all’aeroporto di Sharm El Sheikh in compagnia di una donna bionda che – come hanno subito notato i fan – non è Delia Duran, sua compagna storica e moglie.

Le immagini, pubblicate da Deianira Marzano, hanno rapidamente fatto il giro del web, scatenando una valanga di supposizioni: è finita tra Alex Belli e Delia Duran? C’è una nuova donna nella sua vita? Ma a smorzare subito le polemiche ci ha pensato lo stesso attore, contattato da Fanpage.it, che ha voluto mettere le cose in chiaro:

“In vacanza a Sharm c’erano anche le cantanti del musical The Greatest Showman che stiamo preparando”.

Alex Belli ha spiegato che la donna immortalata con lui non è altro che una collega, coinvolta nel progetto teatrale a cui sta lavorando. Non c’è nulla di strano e nessun tradimento: “Ci siamo incontrati sul posto ma non abbiamo fatto le vacanze insieme. Io sono partito con mia madre. Poi lei è rimasta a Sharm e io sono ritornato in Italia”.

Infine, per spegnere del tutto i rumors su una possibile crisi con Delia, Alex Belli ha aggiunto: “Con Delia non c’è alcuna crisi. Anzi, è un momento stupendo”.

Insomma, dietro a quelle foto che sembravano far intendere dell’altro sebbene non ci fosse alcuna prova tangibile, ora sappiamo che non ci sarebbe nessun retroscena sentimentale. Solo coincidenze di viaggio e niente di più.

Come ha precisato Alex Belli, anche se tra lui e la collega ci fosse stato qualcosa, non si parlerebbe di tradimento dato che lui e Delia sono comunque una “coppia aperta”. Ma in questo caso, ci tiene a ribadirlo, non è accaduto nulla. Fine delle polemiche?