1 Fariba accusa Awed: “Ha bestemmiato”

Come ogni puntata che si rispetti, anche ieri sera a L’Isola dei Famosi non sono mancate le tanto temute nomination. Durante questo momento, quando è stata chiamata Fariba Tehrani a fare il nome di un naufrago (Awed per la precisione), è accaduto qualcosa che non è passato inosservato agli occhi dei telespettatori.

Fariba ha così dato il suo voto allo youtuber e ha elencato una serie di motivazioni che l’hanno spinta a fare questa scelta. La Tehrani si è mostrata dispiaciuta ma al contempo convinta di quel che diceva:

“Nomino questa persona. Io nomino Awed perché nell’altra Isola era amico mio fino a quando il gruppo non si è messo contro di me. Allora per farsi ben volere da tutti gli altri è cambiato da così a così. Io con lui sono stata generosissima. Lo nomino anche perché il mercoledì mi diceva ‘ti voglio bene’ e poi ha cambiato atteggiamento nei miei confronti”, nel continuare a parlare Fariba è stata interrotta da continui gong poiché a detta di Ilary Blasi e dei presenti si dilunga sempre tantissimo.

Ed è proprio in questo momento che la Tehrani ha lanciato una forte accusa ad Awed: “E stamattina ha bestemmiato con Dio. Aveva ragione Vera Gemma. Lui appena vede il gruppo più forte ti tradisce. Io so che lui vi sta simpatico, ma non ci si comporta così e poi non fa che dormire e mangiare”.

I presenti in studio probabilmente hanno fatto finta di nulla o non si sono resi conto di quanto detto da Fariba Tehrani nei confronti di Awed, come potete ben vedere qui sotto in questo video…

Il modo in cui Fariba ha detto che Awed ha anche bestemmiato e se fossimo stati al GF a quest’ora sarebbe già a casa 🥺🥺 #prelemi pic.twitter.com/y1oKLC4B7x — 🫀💉 (@cloramfenicolo1) May 10, 2021

Non sappiamo se questo momento passerà o meno in sordina o se il video verrà nuovamente visionato e si cercheranno le immagini che potrebbero svelarci la verità. Al momento nei confronti di Awed resta questa pesante accusa. Che succederà?

Sempre Awed ieri ha avuto un diverbio con la figlia di Fariba, Giulia Salemi. L’infuencer l’ha attaccato per i suoi modi di fare. Continua...