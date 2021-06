1 La confessione di Awed tra passato e Isola

Durante il percorso a L’Isola dei Famosi Awed ha fatto parlare molto di sé anche per il suo modo di approcciarsi alle donne. Al suo arrivo in Honduras lo youtuber ci ha provato un po’ con tutte, da Miryea Stabile a Drusilla Gucci per passare a Beatrice Marchetti o Manuela Ferrera. Ma con nessuna di loro è mai riuscito a concretizzare veramente.

Oltre a precisare di essere arrivato single in Honduras, Awed a Fanpage.it ha confessato anche per quale concorrente ha veramente provato un interesse:

«Mentirei se non dicessi che ci sono state due settimane sull’Isola durante le quali ho provato un interesse significativo nei confronti di Beatrice Marchetti. Dal momento che è emersa la nostra incompatibilità e lei ha ammesso di essere fidanzata ci abbiamo messo una pietra sopra».

Ha spiegato Awed. È emerso, però, che prima di partire per l’Isola dei Famosi Awed abbia avuto una frequentazione con una ragazza, alla quale pare aver spezzato il cuore. Ironicamente e girandoci un po’ intorno l’influencer ha risposto:

«Vorrei saperlo anch’io. Magari stavo insieme a qualcuno senza saperlo»

In realtà il settimanale Chi ha scovato che la ragazza in questione sarebbe la bellissima Giulia Laura Abbiati. Non tutti sanno ma la ragazza è figlia dell’ex portiere del Milan, ora dirigente sportivo, Christian Abbiati. A nome fatto, Awed non ha potuto fare a meno di confermare:

«Non sono uno che si chiude in casa. Ci siamo frequentati ma per poco tempo ed è qualcosa che risale all’anno scorso. Capita di prendere un caffè con una persona, poi di prenderne uno con un’altra. Non sei fidanzato con tutte le persone con le quali prendi il caffè».

Pare quindi, stando alle parole di Awed, che tra lui e la figlia dell’ex calciatore del Milan ci sia stata solo una breve parentesi. Una conoscenza che non è poi sbocciata. Ma non è finita qui, perché Simone ha parlato anche del rapporto con Vera Gemma…