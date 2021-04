Chi è Manuela Ferrera? Età, fidanzato, vita privata e Instagram

Tutto ciò che c’è da sapere su Manuela Ferrera, tra i concorrenti de L’Isola dei Famosi. Ecco alcune news e curiosità: l’età, la vita privata, la carriera e dove seguirla su Instagram e social.

Manuela Ferrera età, altezza e biografia

Di seguito tutti i punti fondamentali della biografia di Manuela Ferrera. La showgirl è nata a Brescia il 5 maggio 1984, sotto il segno del Toro, dunque la sua età è di 36 anni. L’altezza dell’influencer è di 1 metro e 75 centimetri, mentre il peso a 60 kg.

Manuela ha una sorella gemella di nome Marianna, con la quale viene conosciuta dal grande pubblico nel ruolo, entrambe, di meteorine del TG4.

Sulla sua famiglia non si sa molto, tuttavia Manuela Ferrera è sempre stata appassionata di calcio e moda. Sempre dedita allo sport, la ragazza ha più volte smentito le voci secondo cui si sarebbe fatta degli interventi di chirurgia estetica.

Vediamo la vita privata di Manuela Ferrera.

Vita privata e fidanzato

Attualmente Manuela Ferrera sembra essere single, tuttavia in passato ha avuto diversi flirt e tutti molto chiacchierati. Nel 2011 ha intrapreso una relazione con Biagio D’Anelli, appena uscito dal Grande Fratello.

Successivamente, poi, Manuela ha avuto una storia di qualche mese con il calciatore Gonzalo Higuain. Durante una puntata di Tiki Taka, in cui la Ferrera era ospite, è stata rivelata la realtà dei fatti: i due sono stati insieme quando il calciatore era single, dunque più di cinque anni fa.

Un altro presunto flirt molto discusso è stato quello con Cristiano Ronaldo, che l’ha portata all’attenzione del gossip. Tuttavia la relazione non è suffragata da immagini o da video, poiché l’unica a parlarne è sempre stata solamente Manuela. La Ferrera ha raccontato di avere ricevuto degli SMS da CR7, in cui lui si complimentava per il calendario che lei aveva fatto per For Men. Ronaldo, però, non ha mai risposto a queste affermazioni e dunque la relazione resta incerta.

Ecco le parole di Manuela Ferrera in merito ai flirt:

“Sono stata con Higuain qualche tempo fa. Non siamo mai stati fidanzati ufficialmente, c’è stata una frequentazione durata qualche mese. Alla fine è finita perché lui aveva una passione particolare per le zozze. Se è capitato durante la sua esperienza a Napoli? No, dopo. Lui era a Milano in quel periodo. La storia con Cristiano Ronaldo? Non c’è mai stato nulla, mi ha solo scritto un messaggio privato sui social per congratularsi con me.”

Dove seguire Manuela Ferrera: Instagram e social

C’è modo di seguire Manuela sui social? La showgirl ha un account ufficiale su Instagram seguito da quasi 82mila persone, dove condivide costantemente il suo lavoro e la propria vita.

Grazie al profilo social, infatti, tutti i suoi fan possono restare in contatto con lei ed essere sempre aggiornati.

E a proposito di questo ripercorriamo le tappe fondamentali dei suoi lavori negli anni.

Carriera

Manuela Ferrera ha sempre lavorato come showgirl e modella, andando ospite a molti programmi televisivi. In primo luogo nella sua carriera c’è il ruolo di meteorina per il Tg4 insieme alla sorella gemella Marianna.

Manuela ha posato nel 2019 in un calendario per For Men e ha iniziato poi a presenziare in alcuni salotti tv come Pomeriggio 5 e Tiki Taka.

L’Isola dei Famosi sarà la sua prima esperienza all’interno di un reality, che dovrà condividere insieme a Emanuela Tittocchia, con cui non scorre buon sangue (forse per via dell’ex in comune, Biagio D’Anelli).

Manuela Ferrera all’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi è tornata su Canale 5 il 15 marzo 2021. Grandi novità in questa nuova edizione del reality show. Al timone di conduzione Ilary Blasi, ad accompagnarla come opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Manuela Ferrera è entrata a far parte del reality solo a gioco iniziato, ben un mese e mezzo dopo l’inizio dell’Isola.

La puntata in cui debutta è quella di giovedì 22 2021 insieme ad altri tre concorrenti: Matteo Diamante, Emanuela Tittocchia, Rosaria Cannavò. Il gruppo è stato soprannominato “gli arrivisti”, perché dovranno essere “nemici” dello storico gruppo presente sull’isola.

Ecco cosa sappiamo, invece, a proposito degli altri concorrenti de L’Isola dei Famosi.

Il cast dell’Isola dei Famosi

Sono 16 i concorrenti (più 2 speciali) che sono volati in Honduras per partecipare ad una nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Ognuno di loro sarà sottoposto a varie prove di sopravvivenza e dovrà dimostrare di essere un vero naufrago in grado di superare qualsiasi ostacolo. Ma chi sono?

Scopriamo dunque l’elenco completo delle concorrenti donne che vedremo nell’adventure show di Canale 5:

La lista degli uomini è formata invece da:

Queste dunque tutte le curiosità su L’Isola dei Famosi! Sarà Manuela Ferrera la vincitrice? Vedremo passo passo cosa farà la concorrente e quanto riuscirà a resistere! A lei e a tutti i naufraghi facciamo il nostro in bocca al lupo.

Il percorso di Manuela

Manuela Ferrera, pur essendo entrata a far parte del gioco nella puntata di giovedì 22 aprile, ha già creato molto scompiglio. Nel giro di un giorno si è distaccata dai compagni con cui è entrata, gli arrivisti, andando invece a stringere legami con il gruppo storico.

Sesta settimana

Manuela è partita subito con un battibecco rivolto ai veterani dell’Isola, specialmente Roberto Ciufoli. Successivamente, dopo il primo giorno, Manuela ha litigato con Matteo Diamante, a causa del fuoco, allargando poi la discussione anche con Emanuela Tittocchia e Rosaria Cannavò. Insomma, nonostante sia entrata da poco, Manuela sembra essersi imposta sin da subito. Riuscirà a fare pace con gli altri, oppure la sua si rivelerà una strategia per non farsi nominare dal gruppo più numeroso? Vi terremmo aggiornati con tutti gli sviluppi.

Settima settimana

La discussione con il resto del gruppo è proseguita anche durante la puntata di lunedì, dove Manuela ha avuto un battibecco ancora una volta con Rosaria, alla quale ha lanciato un’accusa.

Rientrati a Playa Reunion, Manuela si è aggregata al gruppo dei primitivi, distaccandosi dagli arrivisti. Ha tentato in qualche modo di risolvere le divergenze, ma è finita ancora una volta a battibeccare con Rosaria ed Emanuela.

(IN AGGIORNAMENTO)

