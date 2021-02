2 Il bacio tra Andrea e Rosalinda

L’avvicinamento tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò al Grande Fratello Vip è sempre più evidente. Solo qualche giorno fa, dopo lettere e bigliettini in cui l’attrice confidava segretamente un interesse nei confronti del coinquilino, i due si erano fatti avanti reciprocamente. “Non vorrei mai metterti in difficoltà per la tua situazione, non vorrei mai mancare di rispetto a te, nemmeno al tuo fidanzato“, ha dichiarato Andrea ammettendo però di avere una simpatia particolare nei suoi confronti.

“Magari a volte mi trattengo, perché tu mi piaci, ma non voglio che tu paghi le conseguenze di questa cosa. Prima penso a te. Avrei voluto rispondere al messaggio, vorrei abbracciarti di più. Mi piaci molto altrimenti non sarai arrivato a questo punto“, ha poi confidato. “Dal momento in cui mi espongo è perché ho capito delle cose, e a modo mio mi sono esposta. Mi fa piacere stare con te, sei molto affine a me, e non mi sentivo così da tempo, e ora è difficile“, ha ribattuto Rosalinda, che poche settimane fa aveva avuto un confronto quasi glaciale con il suo storico fidanzato Giuliano.

Il bacino di Zenga a Rosalinda e lei che si copre con la coperta imbarazzata #GFVIP pic.twitter.com/30ZlP8Z1f2 — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) February 14, 2021

Nelle ultime ore i due sono sembrati ancora più vicini e complici. Andrea Zenga ha raggiunto la Cannavò nella sua camera da letto e tra i due c’è stato anche un piccolo bacio. Si tratta di un timido gesto di affetto (e non di un bacio eclatante e passionale), ma tuttavia sembra evidente come tra i due sia scoccata qualcosa di più di una semplice amicizia. Cosa succederà nelle poche settimane che separano i vipponi dalla finale?

Rosalinda incontrerà nuovamente il suo fidanzato Giuliano per un nuovo faccia a faccia? O farà dietrofront, cercando di tutelare la sua situazione fuori e cercando di fare chiarezza sui suoi sentimenti? Lo scopriremo solo nei prossimi giorni e con molta probabilità stasera Alfonso Signorini cercherà di carpire qualcosa di più dai diretti interessati.

