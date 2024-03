Bacio o non bacio? Garibaldi e Beatrice rivelano cosa è accaduto realmente tra loro in tugurio

Spettacolo

Andrea Sanna | 18 Marzo 2024

In tugurio c’è stato o no il bacio tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi? Loro svelano la verità e cosa è successo tra loro

C’è stato o no un bacio tra Garibaldi e Beatrice in tugurio nelle scorse ore? I due stasera in puntata hanno svelato cosa è successo realmente tra loro!

La verità sul presunto bacio tra Garibaldi e Beatrice

Durante il daytime del Grande Fratello si è tornati a parlare del riavvicinamento tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi. Nel corso della festa organizzata dal programma, i due hanno avuto una lunga chiacchierata, dove hanno avuto modo di chiarirsi una volta per tutte. Poi prima di tornare dagli altri, si sono rifugiati lontani dalle telecamere dove non sono mancati gesti affettuosi.

Qualcuno ha pensato che tra loro c’è stato qualcosa di più di un semplice abbraccio a causa di alcuni rumori, giudicati inequivocabili. Ma come sono andate davvero le cose? Si sono davvero baciati? Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi sono stati chiamati in Mistery Room e in confessionale per parlarne in separata sede. Entrambi si sono molto commossi e sono stati messi alle strette da Alfonso Signorini: “Cosa è successo dietro la porta del saloon?”.

Il primo a rispondere a questo quesito è stato Giuseppe Garibaldi, molto emozionato. Il gieffino ha affermato: “No, niente, un abbraccio e un bacio sulla guancia. Tutto qua, davvero”, ha detto nel modo più sincero possibile. Queste dichiarazioni Beatrice Luzzi non ha avuto modo di ascoltarle, ma prima che Signorini le potesse fare una domanda dopo aver visto le immagini ci ha tenuto a fare un appunto:

“Allora, intanto vorrei chiarire… anche se non è bello. Per prima cosa vorrei dire che mi sono molto commossa, è stato molto bello. Il finale… non pensate sia chissà cosa. Mi ha dato dei piccoli baci sulla guancia, ci tengo a dirlo per onor di chiarezza”, ha fatto presente Beatrice Luzzi che ha poi scoperto come anche Giuseppe Garibaldi abbia giustamente dato la stessa versione.

Dunque se i più maliziosi pensavano a un bacio tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi... così non è stato!