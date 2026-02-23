Ieri sera si è svolta la cerimonia di premiazione dei BAFTA 2026: ecco cosa è accaduto durante la serata e tutti i vincitori.

I vincitori dei BAFTA 2026

Non sono mancati colpi di scena durante la cerimonia di premiazione dei BAFTA 2026. La 79esima edizione dei British Academy of Film and Television Arts ha infatti regalato grandi emozioni e nel corso della serata sono stati premiati alcuni dei film più discussi del momento.

Ma andiamo a scoprire tutti i vincitori, da Una battaglia dopo l’altra a Frankenstein, cha ha fatto incetta di premi.

Miglior film

Hamnet

Marty Supremo

Una battaglia dopo l’altra – VINCITORE

Sentimental Value

I peccatori