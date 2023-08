NEWS

Nicolò Figini | 30 Agosto 2023

Ballando con le stelle

Francesca Alotta a Ballando con le stelle?

La nuova edizione di Ballando con le stelle avrà inizio nel mese di ottobre 2023. Manca ancora un po’ di tempo, ma nelle ultime settimane sono stati rivelati i nomi dei primi due concorrenti ufficiali. Stiamo parlando di Ricky Tognazzi e Rosanna Lambertucci. Quest’ultima lo ha annunciato sul profilo ufficiale del programma con uno spiritoso video in cui si allena:

“Che fatica allenarsi. D’altra parte quest’anno devo fare Ballando con le stelle. Se non sono allenata… Speriamo di farcela! Io però ce la metterò tutta! Certo è che conto tantissimo sul vostro affetto e il vostro sostegno. Un abbraccio affettuoso”.

In queste ultime ore, invece, è uscita una nuova indiscrezione per quanto riguarda un’altra possibile concorrente di Ballando con le stelle 2023. Stando a quanto riporta il settimanale Vero, infatti, sembrerebbe che Francesca Alotta possa entrare nel cast. Si legge:

“La Alotta sarà in gara a Ballando con le Stelle. Dopo l’esperienza fatta a Tale e Quale Show, Francesca Alotta (54) nota interprete di Non Amarmi starebbe per tornare in TV. L’artista è infatti tra i papabili del cast della prossima edizione di Ballando, che tornerà in onda ogni sabato sera su Raiuno a settembre”.

Al momento non sappiamo che cosa ci sia di vero e dovremo attendere ancora un po’ di tempo prima di conoscere la verità. Mentre il pubblico aspetta di saperne di più, gli occhi sono puntati anche sulla giuria. Per ora nessuno dei giudici è stato ufficialmente confermato, anche se Carolyn Smith avrebbe lasciato intendere che ci sarà senza troppi giri di parole:

“Tra macchine da cucire, aghi, fili e tavoli da taglio, sapienti sarte con abili mani lavorano per me. A Ballando con le Stelle indosserò tessuti in cui trama e ordito formano intrecci e disegni bellissimi“.

