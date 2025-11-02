Classifica e chi è stato eliminato da Ballando con le Stelle

Nel corso della sesta puntata di Ballando con le Stelle chi è stato eliminato? Scopriamo insieme la classifica e cosa è successo durante la gara.

Classifica quinta puntata Ballando con le Stelle

Come ogni sabato su Rai 1 è andata in onda la sesta puntata di Ballando con le Stelle, condotta da Milly Carlucci. Una puntata che, come approfondito più avanti, si è aperta subito con un ballottaggio che ha visto affrontarsi Beppe Convertini con Veera Kinnunen e Emma Coriandoli con Simone Di Pasquale. Il tutto conclusosi, però, con un colpo di scena.

In pista, ovviamente, precisiamo che dopo l’accaduto di questi ultimi giorni, non era presente Andrea Delogu. Nel corso della serata, infatti, Milly Carlucci e tutta la squadra di Ballando le ha rivolto un sentito pensiero.

La puntata poi è andata avanti con le varie esibizioni e giudizi della giuria di Ballando. Al termine della puntata siamo arrivati dunque al punto cruciale in cui è stata annunciata la classifica di gradimento da parte del pubblico. Ecco come ha votato il pubblico da casa…

Classifica provvisoria di Ballando con le Stelle

Si è passati poi al parere del cosiddetto “principe del tesoretto”, Alberto Matano, che ha consegnato i suoi 50 punti a Fabio Fognini e Giada Lini. Poi la parola è passata a Rossella Erra che, invece, ha trovato meritevole la coppia formata da Marcella Bella e Chiquito.

Questo mostra dunque come si presenta la classifica di Ballando con le Stelle dopo il tesoretto…

Classifica di Ballando dopo il tesoretto – sesta puntata

Milly Carlucci poco dopo ha svelato chi sono le coppie che, in ordine sparso, vedremo durante la prossima puntata di Ballando con le Stelle.

A salvarsi sono stati per la precisione: Filippo Magnini e Alessandra Tripoli; Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca; Martina Colombari e Luca Favilla ma anche Rosa Chemical ed Erica Martinelli.

Poi ancora in settima puntata ci saranno: Paolo Belli e Anastasia Kuzmina; Marcella Bella e Chiquito e, infine, Francesca Fialdini e Giovanni Pernice.

Quindi sono rimasti fuori dalla lista: Nancy Brilli e Carlo Aloia; la signora Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale e Beppe Convertini con Veera Kinnunen.

Ora la domanda dunque è capire chi è stato eliminato quindi da Ballando con le Stelle durante la sesta puntata…

Chi è stato eliminato da Ballando

La puntata si è aperta con il ballottaggio. A sfidarsi Beppe Convertini con Veera Kinnunen e Emma Coriandoli con Simone Di Pasquale.

Questa sfida di ballo ha visto l’eliminazione di Emma Coriandoli con il 49% dei voti contro il 51 per il conduttore Beppe Convertini. A quel punto però Sara Di Vaira con la sua Wild Card ha evitato che la signora Coriandoli lasciasse la competizione.

Successivamente si è passati alla gara, al termine della quale i candidati per l’eliminazione sono stati Nancy Brilli e il ballerino Carlo Aloia, ancora la signora Coriandoli e Simone Di Pasquale, ma anche Beppe Convertini e Veera Kinnunen.

Ieri sera nonostante le due eliminazioni previste, solo una ha lasciato la gara. Chi è stato eliminato dunque da Ballando con le Stelle durante la sesta puntata? A dire addio alla competizione è stato Beppe Convertini. Ma non è finita qui, perché le altre due coppie andranno al prossimo ballottaggio con eliminazione.

