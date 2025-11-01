Al GF è scoppiata la lite tra Domenico D’Alterio e Rasha Younes dopo quanto successo nella notte e la conseguente uscita della compagna di lui, Valentina, dal programma. “Cambia programma e vai davanti al falò!”, ha detto lei furiosa. Ecco cosa è successo nella Casa in queste ultime ore.

Rasha contro Domenico al GF

Tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello. Dopo una notte decisamente molto movimentata, segnata dai dubbi degli inquilini su Domenico D’Alterio e sulla sua compagna Valentina, accusati da alcuni di essersi messi d’accordo per creare dinamiche, la situazione è degenerata. Sono volate accuse e non sono mancati scontri anche durante la giornata di oggi.

Nel pomeriggio al GF Domenico si è confrontato con alcune inquiline, che seppur scusandosi, hanno espresso il loro punto di vista. Situazione che si è poi accesa quando Rasha Younes è sbottata.

Tutto è iniziato quando proprio lei ha cercato di spiegare i motivi che l’hanno portata a diffidare del comportamento di Valentina, ma Domenico non ha reagito bene alle sue parole.

“Io mi sono inca**ata perché voleva strumentalizzare Omer”, ha dichiarato Rasha visibilmente contrariata. Domenico, ormai alterato, ha subito replicato ad alta voce: “Ma quale strumentalizzare?”.

La coinquilina del GF, tuttavia, non ha ceduto e ha rilanciato: “L’hai detto anche tu che lei lo ha usato per farti ingelosire, e lì mi sono arrabbiata perché non si usa un’altra persona per i ca**i tuoi che hai con Domenico. Già è stata messa in mezzo un’altra persona (Benedetta nd)”.

Domenico ha provato a difendersi sostenendo che si trattasse solo di una semplice provocazione: “Ma cosa c’entra? Sei tu che stai vedendo troppo il marcio. È stata fatta una provocazione, non è stato strumentalizzato per dieci giorni”.

Ma per nulla convinta, la concorrente del GF ha ribattuto con fermezza: “Se lei si fosse comportata bene, noi non avremmo avuto dubbi come non li abbiamo mai avuti su di te”.

A quel punto Domenico, esasperato, ha perso la calma: “Ma pensa alla vita tua invece di pensare alla mia!”.

È bastata questa frase a far esplodere definitivamente Rasha, che ha urlato contro di il coinquilino del GF: “Allora non venire al Grande Fratello! Risolviti i tuoi problemi fuori oppure cambia programma e vai davanti a un falò! Mi avete rotto il cao te e lei!**”.

Continua il confronto con Domenico e questa volta esplode come un fiume in piena Rasha



“allora non venivi al Grande Fratello, risolvi i tuoi problemi fuori oppure cambia programma davanti al falò… e mo m’avete rotto il cazzo te e lei!”#GrandeFratello pic.twitter.com/zHdr0GTXld — Grande Fratello Forum (@gf_forum) November 1, 2025

Domenico in generale, come mostrato dal video, ha discusso un po’ con tutte le inquiline. Anche con Donatella, come si può vedere qui sotto…

Donatella on fire vs Domenico #GrandeFratello pic.twitter.com/HmqG37fGFo — Grande Fratello Forum (@gf_forum) November 1, 2025

Un confronto durissimo che ha scosso gli equilibri della Casa del GF e acceso il dibattito anche sui social, dove i fan si sono divisi tra chi difende Rasha e chi invece ha preso le parti di Domenico. Intanto sui social Valentina ha detto di essere molto arrabbiata!

