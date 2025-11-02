Ieri sera durante la puntata di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha radunato tutto il cast a centro studio e salutato con commozione Andrea Delogu, colpita dal grave lutto familiare con la perdita del suo amato fratello Evan.

Milly Carlucci saluta Andrea Delogu a Ballando con le Stelle

Ieri la sesta puntata di Ballando con le Stelle condotta da Milly Carlucci si è aperta con il ballottaggio tra Beppe Convertini e la Signora Coriandoli. Per quanto ad avere la peggio sia stata la Coriandoli, la wild card di Sara Di Vaira ha compiuto il salvataggio. (QUI I DETTAGLI e L’ELIMINATO)

Subito dopo, il clima in studio è cambiato. Milly Carlucci, visibilmente commossa, ha voluto prendersi un momento per mandare un pensiero ad Andrea Delogu, assente a causa del grave lutto che l’ha colpita per la perdita del fratello Evan, morto in un incidente stradale.

Con voce rotta dall’emozione, Milly Carlucci ha detto:

“Come vedete nel nostro gruppo manca Andrea Delogu e io chiedo a Nikita Perotti di raggiungermi qui nel centro della pista. Allora, voi sapete che Andrea ha subito una tragedia questa settimana, un lutto gravissimo e a cui tutti quanti noi abbiamo partecipato. Andrea ha perso suo fratello. Per quello che può servire, c’è il fatto che un gruppo di amici senta profondamente il dolore di uno dei suoi componenti e si voglia aggiungere a confortare questa persona.”

Accanto a lei è arrivato Nikita Perotti, il maestro di ballo di Andrea Delogu, che il giorno prima aveva partecipato ai funerali di Evan in rappresentanza di tutta la squadra del programma.

Milly Carlucci ha poi aggiunto parole di grande affetto:

“Andrea, se sei davanti al televisore o se qualcuno ti può dire questo, quello che noi ti vogliamo dire è che non ci sono parole per lenire un dolore così grande. Però sappi che noi ti vogliamo un bene immenso e ti aspettiamo a braccia aperte e con tutto il nostro affetto.”

Un lungo applauso ha accompagnato le parole della conduttrice. Un momento molto sentito, che ha toccato il cuore del pubblico e mostrato ancora una volta lo spirito di famiglia che anima Ballando con le Stelle.

