Mancano ancora tre mesi alla partenza della nuova edizione di Ballando con le Stelle ma in queste ore è stato svelato il nome del primo concorrente assoldato da Milly Carlucci.

Chi ci sarà a Ballando con le Stelle 2025

Si stanno scaldando i motori per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, che debutterà su Rai 1 a settembre. Nonostante manchino tre mesi al ritorno del fortunato talent show condotto da Milly Carlucci, già da settimane la grande macchina del programma si è messa in movimento. Attualmente infatti la conduttrice e la sua squadra sono alla ricerca del cast perfetto e in rete naturalmente non mancano le indiscrezioni. Attualmente però la produzione non ha ancora confermato alcun nome e solo prossimamente ne sapremo di più in merito.

Nelle ultime ore intanto la Carlucci si è sbilanciata sul caso Chiara Ferragni. Da mesi infatti si parla della possibile partecipazione dell’imprenditrice digitale al talent show di Rai 1. Adesso però a fare chiarezza sulla situazione ci ha pensato la stessa Milly, che ha fatto sapere di aver avuto contatti con l’influencer, che al momento non se la sentirebbe di prendere parte alla trasmissione.

In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore è stato rivelato il nome del primo concorrente della nuova edizione di Ballando con le Stelle. A svelarlo è Gabriele Parpiglia nel corso della sua newsletter. Di chi stiamo parlando? Nientemeno che di Rosa Chemical. Il cantante di Made in Italy, secondo il giornalista, sarebbe uno dei protagonisti del talent show e di certo il pubblico attende già con ansia di vedere il cantante in pista.

Mentre attendiamo conferme da parte della produzione, in queste ore Milly ha anche rotto il silenzio su Barbara d’Urso e sul suo possibile arrivo a Ballando come concorrente. In merito la conduttrice ha affermato: “Questo è il bello di fare i casting di Ballando. Nei mesi prima tutti ti fanno proposte, si fanno ipotesi, alcune sono nate, altre sono morte, altre confermate. Continuate a seguirci”.