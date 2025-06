Milly Carlucci punta su Francesca Pascale per Ballando con le Stelle: trattativa avanzata per il primo colpo del cast

Stando ai rumor Milly Carlucci sta trattando con Francesca Pascale per portarla come concorrente nella prossima edizione di Ballando con le Stelle. La trattativa pare sia in fase avanzata, come svelato da Giuseppe Candela su Chi. Pascale, attivista e volto sempre più presente in TV, sarebbe il primo grande colpo del cast.

Francesca Pascale a Ballando con le Stelle

Milly Carlucci è pronta a calare il primo asso per la prossima edizione di Ballando con le Stelle, il celebre show del sabato sera di Rai 1. Secondo quanto riportato dal giornalista Giuseppe Candela nella sua rubrica “C’è chi dice…” sul settimanale Chi, la conduttrice starebbe trattando con Francesca Pascale per portarla sulla pista da ballo più famosa della televisione italiana.

«Milly Carlucci prova a chiudere il primo colpo per la prossima edizione di “Ballando con le Stelle”: Francesca Pascale. La conduttrice ha incontrato l’ex compagna di Silvio Berlusconi per convincerla a partecipare come concorrente. Un corteggiamento che parte da lontano, già nel 2022 Carlucci aveva invitato l’attivista che nell’ultimo anno è stata più volte in tv. Riuscirà a strappare il sì e a superare i suoi dubbi?», scrive Candela sulla rivista.

Francesca Pascale, nota al grande pubblico per la sua relazione con Silvio Berlusconi, negli ultimi anni ha progressivamente costruito un proprio profilo pubblico, più autonomo e impegnato. Attivista per i diritti civili, è tornata sotto i riflettori anche per la sua unione civile con Paola Turci (poi conclusa). Negli anni è diventata per molti un simbolo di libertà e determinazione.

Il possibile approdo di Francesca Pascale nel cast del dance show Rai (dove non vedremo l’influencer Chiara Ferragni) promette di far discutere e incuriosire il pubblico. Sarebbe un colpo a effetto per Milly Carlucci, da sempre attenta a costruire un cast eterogeneo, capace di coniugare talento, popolarità e storie personali forti. E questo potrebbe essere l’ennesimo esempio palpabile.

Se l’accordo verrà confermato, ci sarà sicuramente grande attesa per vedere come Francesca Pascale si cimenterà in pista. Così come quale sarà la reazione del pubblico a questa nuova avventura televisiva.