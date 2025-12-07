Ieri sera si è svolta la prima semifinale di Ballando con le Stelle. Ma cosa è accaduto e chi è stato ripescato? Andiamo a scoprire chi è rientrato in gioco.

Chi è stato ripescato a Ballando con le Stelle

Mancano solamente due settimane alla finale di Ballando con le Stelle e finalmente tra pochi giorni scopriremo chi sarà a vincere questa emozionate edizione del talent show di Rai 1. Solo ieri sera è andata in onda la prima semifinale, durante la quale non sono mancate le emozioni. Nel corso della diretta si è infatti svolto il ripescaggio, grazie al quale due concorrenti eliminati nelle precedenti puntate hanno avuto l’opportunità di rientrare in gioco. Ma cosa è accaduto e chi ha avuto dunque la possibilità di contendersi la vittoria della trasmissione? Andiamo a scoprirlo.

A scendere in pista sono stati tutti gli eliminati più Francesca Fialdini, che qualche puntata fa è stata costretta a ritirarsi dalla gara a causa di un infortunio. La conduttrice, tuttavia, essendo guarita, ha potuto prendere parte alla sfida ed è così riuscita a convincere sia la giura che il pubblico, rientrando in gioco. Ma non è finita qui.

Oltre a Francesca Fialdini, a rientrare a Ballando con le Stelle è stato anche Paolo Belli. I due dunque dalla prossima settimana si uniranno agli altri 6 concorrenti ancora in gara. Naturalmente però non per tutti ci sarà un posto in finale e tra pochi giorni scopriremo chi potrà accedere all’ultima puntata.

Ma cosa accadrà dunque e chi sarà quest’anno a vincere il talent show di Milly Carlucci? Non resta che attendere pochi giorni per scoprirlo.

