Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la finale di Tú Sí Que Vales. A fare irruzione in studio a sorpresa è stata così Gemma Galgani.

Gemma Galgani arriva a Tú Sí Que Vales

Non sono mancate le emozioni ieri sera durante la finale di Tú Sí Que Vales. A fare irruzione in studio è stata infatti Gemma Galgani e il momento ha fatto divertire tutto il pubblico. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto nel corso della diretta. Come da tradizione i giudici, anche in occasione di quest’ultima puntata, si sono esibiti in una gara di lip sync al fianco di alcuni volti noti del mondo dello spettacolo. A scendere in pista è stata anche Maria De Filippi, che ha scelto di farsi affiancare dalla collega e amica Francesca Fagnani.

Le due conduttrici, a quel punto, si sono lanciate in una performance della celebre Siamo donne, iconico brano di Sabrina Salerno e Jo Squillo. Durante l’esibizione è però accaduto qualcosa di inaspettato, che ha lasciato tutti a bocca aperta. A fare irruzione in studio è stata proprio la celebre Dama del Trono Over di Uomini e Donne, che ha iniziato a scatenarsi insieme a Maria De Filippi e a Francesca Fagnani. Ma non è finita qui.

È tempo di rivivere i fantastici anni ‘90 con Maria De Filippi e Francesca Fagnani e il loro lip sync di “Siamo donne” con una bella sorpresa! Sono loro le vostre preferite? #TuSiQueVales pic.twitter.com/Il2ZkLCmzu — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) December 6, 2025

Al termine della performance, Gemma Galgani ha avuto anche modo di scambiare qualche battuta con Paolo Bonolis e a quel punto lo ha invitato proprio a Uomini e Donne. Immediata la reazione del conduttore, che con la sua solita ironia ha affermato: “Basta donne io”. Non è mancata la replica della Dama, che ha aggiunto: “Ma a Uomini e Donne ci sono io”.

Il simpatico momento ha fatto sorridere tutti i telespettatori e il video ha così fatto il giro del web.

