Ieri sera, da Roma, Elodie ha ufficialmente chiuso il suo tour di palasport. Poco prima di lasciare il palco, la cantante ha annunciato una pausa.

Elodie si prende una pausa

Il 2025 è stato un anno incredibile per Elodie. La cantante infatti è stata tra i Big del Festival di Sanremo e con la sua Dimenticarsi alle 7 ha fatto cantare tutto il pubblico. Successivamente, lo scorso maggio, la Di Patrizi ha rilasciato il suo nuovo attesissimo album di inediti, Mi ami mi odi, che ha scalato le classifiche. Contemporaneamente l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi si è esibita per la prima volta nella sua carriera negli stadi, con due concerti evento che si sono tenuti al San Siro di Milano e al Maradona di Napoli. In queste settimane, come se non bastasse, l’artista romana è partita per un lungo tour di palasport, che l’ha portata nelle principali città del nostro paese.

Solo ieri sera, con lo show di Roma, Elodie ha chiuso la fortunata tournée. Tuttavia, pochi minuti prima di lasciare il palco, è accaduto qualcosa di inaspettato. La Di Patrizi ha infatti annunciato che si prenderà una pausa e che tornerà con nuova musica nel 2027. Queste le sue dichiarazioni, che in queste ore hanno fatto il giro del web:

“È stata una tournée bellissima, mi avete dato tanto amore. Vi ringrazio, spero che vi siate divertiti. Io mi sono impegnata, ce la metto sempre tutta. È stato tutto straordinario. Adesso mi fermo per un po’, ma ho già tutto in testa, perché mi fate venire voglia di lavorare. Ho già in mente il nuovo tour e il nuovo palco, non vedo l’ora di tornare da voi. Posso già dirvi che ritorno nel 2027”.

Nei prossimi mesi dunque Elodie si prenderà una pausa per concentrarsi su sé stessa e sulla sua nuova musica, che di certo non deluderà le aspettative.

