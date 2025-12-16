Chi sono gli ospiti della finale di Ballando con le Stelle

Svelati i due super ospiti della finale di Ballando con le Stelle, in onda sabato in prima serata su Rai 1. Si tratta di due artisti davvero molto amati.

Sabato 20 dicembre è in arrivo l’appuntamento imperdibile con la finale dell’edizione speciale del ventennale di Ballando con le Stelle. L’attesissima puntata, in onda sabato su Rai 1 in prima serata, si preannuncia ricca di emozioni, non solo per il verdetto che sancirà il vincitore, ma anche per la presenza di due super ospiti che animeranno la serata.

Le coppie in finale sono pronte a darsi battaglia per conquistare il titolo di campioni 2025. Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca, Andrea Delogu con Nikita Perotti, Francesca Fialdini con Giovanni Pernice, Fabio Fognini con Giada Lini e Filippo Magnini con Alessandra Tripoli sono i protagonisti che sabato sera si esibiranno sul palco dell’Auditorium del Foro Italico.

Ma prima di conoscere la coppia vincitrice di Ballando con le Stelle, ci sarà un attesissimo spareggio tra Martina Colombari con Luca Favilla, Paolo Belli con Anastasia Kuzmina, e Rosa Chemical con Erica Martinelli, che si sfideranno per conquistare l’ultimo posto in finale.

Lucio Corsi e Riccardo Cocciante sono i due ospiti d’onore che daranno un tocco di magia alla serata, come riportato da Hit su Affari Italiani e da Davide Maggio. Lucio Corsi, secondo classificato al Festival di Sanremo 2025, si esibirà con il suo nuovo brano, “Notte di Natale”.

Il secondo grande ospite della serata sarà Riccardo Cocciante, che renderà la finale ancora più speciale con le sue celebri canzoni. Il cantautore italiano, tra i più amati di sempre, si esibirà con “Era già tutto previsto”, uno dei suoi brani più iconici. E non è finita qui! Cocciante presenterà anche “Zingara”, un altro suo pezzo storico tratto dal leggendario musical “Notre-Dame de Paris”, accompagnato da due cantanti del famoso spettacolo.

La finalissima di Ballando con le Stelle si preannuncia davvero interessante. I telespettatori avranno l’opportunità di vivere una serata ricca di spettacolo, con belle performance da parte delle coppie in gara, accompagnate da queste due star della musica italiana.

Mentre il verdetto è imminente, sabato 20 dicembre, non dimenticate di sintonizzarvi su Rai 1 per guardare la finale di Ballando con le Stelle.

