L’ultima puntata di Ballando con le Stelle, è stata decisamente movimentata. Francesca Fialdini ha subito un infortunio al piede destro che mette in dubbio la sua partecipazione. La conduttrice, pur dolorante, è scesa in pista accanto a Giovanni Pernice.

Infortunio di Francesca Fialdini a Ballando con le Stelle

Brutta disavventura per Francesca Fialdini, protagonista dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle andata in onda sabato 1° novembre (QUI GLI ASCOLTI DELLA SERATA). Durante la diretta, Milly Carlucci ha comunicato al pubblico che la conduttrice ha subito un infortunio al piede, mettendo così a rischio la sua permanenza nel programma.

Come ha spiegato la padrona di casa, l’incidente è avvenuto durante le prove del venerdì sera:

“Francesca purtroppo alla fine del numero ha sentito un dolore e si è infortunata il piede destro. Dopo i controlli, abbiamo scoperto che c’è un’infrazione che dovremo approfondire: attualmente non può poggiare il piede e dovrà indossare un tutore per camminare appoggiandosi sul tallone.”

Si tratta di una frattura incompleta a un osso del piede, che ha costretto la concorrente a fermarsi. Nonostante il dolore, Francesca Fialdini e il suo maestro Giovanni Pernice si sono comunque presentati in pista per rispetto del pubblico e della gara, anche se le loro possibilità erano molto limitate.

Visibilmente provata, Francesca Fialdini si è seduta a fine esibizione per ascoltare la giuria. Carolyn Smith ha espresso il proprio dispiacere, commentando: “Quello che abbiamo visto non è valutabile. Diamo zero.”

Solo Ivan Zazzaroni ha deciso di assegnare un 2, per premiare il coraggio e la determinazione.

La conduttrice, delusa ma serena, ha poi dichiarato: “C’è amarezza, c’è anche un po’ di tristezza ma nelle giuste proporzioni. Abbiamo lavorato duramente tutta la settimana, ci abbiamo messo tanta energia. È andata così.”

Prima di lasciare la pista, Francesca Fialdini ha voluto regalare un momento di emozione cantando E se domani, la canzone preferita di Guillermo Mariotto, e ha aggiunto: “Non so se tornerò. Non si sa. Sono ottimista e ci spero, ma nel caso lasciatemi fare una cosa.”

Milly Carlucci, con affetto, l’ha incoraggiata: “Non so come, ma tornerai su questa pista.”

Ora si spera che Francesca Fialdini possa tornare presto in pista a Ballando con le Stelle dopo questo infortunio

