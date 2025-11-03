Francesca Fialdini conduce “Da noi…a ruota libera” da seduta dopo l’infortunio a Ballando con le Stelle e racconta come sta davvero.

Ieri Francesca Fialdini ha condotto Da noi…a ruota libera da seduta, dopo essersi infortunata durante le prove di Ballando con le Stelle. La conduttrice ha poi rivelato come sta dopo l’accaduto.

Come sta Francesca Fialdini dopo l’infortunio a Ballando

Francesca Fialdini ha regalato un sorriso al pubblico di Rai 1 anche in un momento non semplice. Nella puntata di domenica 2 novembre di Da noi…a ruota libera, la conduttrice si è presentata in studio seduta su una sedia a forma di trono, al centro della scena. Un dettaglio insolito che ha subito incuriosito i telespettatori.

“Oggi non posso fare la mia solita piroetta, c’è stato un infortunio e oggi faccio la regina seduta sul trono”, ha spiegato Fialdini con il suo solito sorriso. L’incidente è avvenuto durante le prove di Ballando con le Stelle, dove partecipa in coppia con il ballerino Giovanni Pernice.

La conduttrice ha raccontato di sentirsi “in imbarazzo”, ma anche di essere stata “trattata come una regina” dal suo team di lavoro. “Grazie ai miei collaboratori oggi non mi manca niente. Accoglierò i miei ospiti rimanendo seduta e contando sul loro spirito sportivo”, ha aggiunto, introducendo gli ospiti Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, che hanno reagito con ironia e affetto.

Insinna, scherzando, ha commentato: “Per una volta che vado a dormire a mezzanotte, che non ho visto il tuo momento in tv, ti ritrovo così?”, strappando una risata al pubblico.

Francesca Fialdini ha poi spiegato che nella giornata di oggi si sottoporrà a nuovi controlli per capire l’entità dell’infortunio. “Scoprirò domani mattina cosa ho, farò una risonanza magnetica e capirò l’entità di quello che è successo. Per ora non posso poggiare il piede a terra”, ha raccontato con sincerità.

Nonostante non sia al top della forma a causa di questo incidente di percorso, Francesca Fialdini ha comunque condotto la sua trasmissione domenicale.

