Questa sera Luisella Costamagna ha ballato nonostante il suo infortunio a Ballando con le stelle. La giornalista si è fatta male qualche giorno fa e a riportarlo in anteprima era stato Davide Maggio:

Dopo una sola puntata, a Ballando con le Stelle si ripresenta lo spauracchio infortunio. Protagonista, suo malgrado, è Luisella Costamagna, che si è infortunata in questi giorni di prove in vista del secondo appuntamento. La giornalista, ex conduttrice di Agorà, attualmente è costretta a portare un tutore e la sua esibizione di sabato è a rischio.

Il ginocchio purtroppo le si era infiammato e una microfrattura. Ha ricevuto una risonanza magnetica difficile da leggere, come ha dichiarato lei stessa. All’inizio camminava con una stampella, ma ha deciso di provarci lo stesso e di metterci tutto l’impegno. Il suo insegnante Pasquale La Rocca l’ha aiutata e con fatica ce l’ha fatta. Ha utilizzato un tutore che le dà più mobilità e grazie al benestare del medico ha ricevuto il plauso del pubblico. (QUI il video della puntata).

Anche il suo maestro ha detto di essere orgoglioso di lei. Poi i complimenti della giuria di Ballando con le stelle. E i voti lo hanno dimostrato. Ivan Zazzaroni le ha dato 8, Fabio Canino 9, Carolyn Smith 7, Selvaggia Lucarelli 6, Guillermo Marotto 7. Per un totale di 37 punti.

