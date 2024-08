Dopo tanti rumor, ora abbiamo la certezza: Furkan Palalı, Fikret di Terra Amara, è un concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle. Altro colpo messo a segno da parte di Milly Carlucci.

Furkan Palalı di Terra Amara a Ballando con le Stelle

Nuova giornata e nuovi annunci per Ballando con le Stelle. Dopo l’annuncio delle scorse ore di Sonia Bruganelli, ora arriva una nuova conferma. Milly Carlucci ha messo a segno un altro importantissimo colpo, dopo numerosi rumor. Furkan Palalı alcuni di voi probabilmente lo conosceranno meglio come Fikret, per aver prestato il suo volto al personaggio di Terra Amara.

In questi mesi c’erano davvero tante indiscrezioni sul suo conto e si è persino parlato della possibilità di vedere Furkan Palalı al Grande Fratello. Ma no, non sarà così. L’attore turco sarà infatti nel cast ufficiale di Ballando con le Stelle e, a quanto pare, non vede l’ora di scendere in pista.

Nel video di annuncio, Furkan Palalı ha dichiarato quanto segue: “Ciao Milly. Come stai? Io sto bene. Non vedo l’ora di essere parte del tuo cast di Ballando con le Stelle. Ci vediamo a settembre”.

Entra a far parte del cast della nuova edizione di #BallandoConLeStelle, @fpalali 🎉 pic.twitter.com/LzhpUk9UjE — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) August 3, 2024

Insomma Furkan Palalı è piuttosto carico e questa notizia ha reso felici i tantissimi fan di Terra Amara, che tanto speravano di poterlo vedere nel nostro Paese! E sono stati accontentati!

I concorrenti ufficiali di Ballando

Non solo Furkan Palalı di Terra Amara. In queste settimane Milly Carlucci ha messo a segno altri interessanti colpi. Nel cast di Ballando con le Stelle, infatti, troviamo personaggi molto amati della TV e non solo.

La prima a essere ufficializzata è stata l’ex velina di Striscia la Notizia, Federica Nargi. A lei è seguito da Francesco Paolantoni (già spoilerato involontariamente da Carlo Conti durante i palinsesti Rai). A questo terzetto si è aggiunta poi anche la cantante Nina Zilli.

Nella lista dei concorrenti troviamo il conduttore Rai, Massimiliano Ossini così come la Divina, Federica Pellegrini. In elenco poi anche il giornalista Alan Friedman, per passare poi ai Cugini di Campagna. Nei giorni scorsi poi abbiamo visto l’annuncio di Bianca Guaccero e Luca Barbareschi.

Tra gli ultimi colpi ufficializzati da Milly Carlucci a Ballando con le Stelle c’è Sonia Bruganelli, altro nome a sorpresa. Infine, come detto, confermata anche la presenza di Furkan Palalı di Terra Amara.