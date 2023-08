NEWS

Andrea Sanna | 31 Agosto 2023

Ballando con le stelle

Carlotta Mantovan a Ballando con le Stelle?

Tra indiscrezioni, conferme e appelli da parte di qualcuno (non ultimo Giorgio Manetti), Milly Carlucci sta lavorando alla prossima edizione di Ballando con le Stelle. Tra i tanti nomi trapelati da Dagospia, ora ne spunta uno nuovo: Carlotta Mantovani. Farà parte della rosa dei concorrenti? Difficile a dirsi al momento. Ma vediamo cosa è emerso al momento.

Sul sito si apprende che ormai da tempo la conduttrice starebbe provando ad averla nel suo programma. Carlotta Mantovan, stimata giornalista e moglie dell’indimenticabile Fabrizio Frizzi (scomparso nel 2018), potrebbe ora approdare nella trasmissione del sabato sera di Rai 1.

Lo scorso anno la Mantovani ha partecipato come ballerina per una notte a Ballando con le Stelle: “Ora la trattativa per inserirla nel cast è in corso. Ma bisognerà convincere Carlotta alle prese con qualche dubbio…”, si legge su Dagospia.

Quindi se così fosse Milly Carlucci, salvo imprevisti dell’ultimo minuti, potrebbe davvero riuscire a portare nel cast di Ballando con le Stelle, Carlotta Mantovani! Ma chi sono al momento i concorrenti confermati?

I concorrenti annunciati

La prossima edizione di Ballando con le Stelle è sempre più vicina e al momento sono solo due i concorrenti annunciati dalla trasmissione di Rai 1. Il primo è Ricky Tognazzi.

Nella giornata del 15 agosto, per augurare a tutti un buon Ferragosto, Milly Carlucci ha pensato bene di svelare il primo partecipante. Così sui canali social è stato caricato il video della preparazione di Ricky Tognazzi. L’attore piuttosto carico, ha fatto sapere di essere pronto mentre ripassava alcuni fondamentali della danza e si concedeva un massaggio rilassante. Presente a bordo campo anche la moglie Simona Izzo.

Altro nome confermato è quello di Rosanna Lambertucci. La conduttrice e giornalista nel cast di arriverà a Ballando con le Stelle. Queste le sue parole:

“Che fatica allenarsi. D’altra parte quest’anno devo fare Ballando con le stelle. Se non sono allenata… Speriamo di farcela! Io però ce la metterò tutta! Certo è che conto tantissimo sul vostro affetto e il vostro sostegno. Un abbraccio affettuoso”.

La trasmissione scalda i motori e i fan sono curiosi di vedere chi si metterà in gioco quest’anno.